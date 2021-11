Za Miomirja je bila to prava poslovna odločitev

To zagotovo velja za zgodbo podjetja Educell, ki tako v Sloveniji kot v tujini premika meje na področju razvoja novih metod zdravljenja. A še tako pomembno poslanstvo v večini primerov ni dovolj za uspešno rast in delovanje podjetij. Tega se zavedajo tudi pri Educellu, kjer pogoj za svoje udejstvovanje vidijo predvsem v zaupanja vrednem partnerju, ki ceni inovacijo in tehnološki napredek ter je v njihovih storitvah prepoznal ključen doprinos tako za podjetje kot za lokalno skupnost.

Poslovna zgodba Educell

Podjetje Educell d. o. o. je malo podjetje (med 10 in 19 zaposlenih) iz osrednje Slovenije, ki se ukvarja z raziskovalno in razvojno dejavnostjo na področju biotehnologije. Vlaganje v raziskave in razvoj novih metod zdravljenja je brez dvoma ključnega pomena za celotno družbo, zavedanje o tem pa je pandemija le okrepila. Educell, podjetje za biotehnološke raziskave, ustanovljeno leta 1997, je letos kupilo stroj za rast matičnih celic za bolnike s težkimi pljučnimi obolenji, tudi tiste s hujšimi posledicami okužbe s koronavirusom. Inovacija, tehnološki napredek in ekološka usmerjenost ter družbena korist so vodilne lastnosti družbe, katere lastniška struktura se je do leta 2013, ko jo je prevzel MBB.SI MEDICAL BIOBANK SWISS INSTITUTE AG s 67 % lastniškega deleža dr. Aleksandra Ljubića, večkrat spremenila.

Gre za prvo organizacijo v Sloveniji, ki je pridobila naziv Ustanova za tkiva in celice. Nastala je z željo po praktični uporabi tkivnega inženiringa, imuno in celične terapije, tako v Sloveniji kot tujini pa zastopa nadvse slabo raziskano, a strogo urejeno področje, ki pa temu navkljub ne velja za redkost. Različne metode so namreč že v uporabi v zobozdravstvu, dermatologiji, urologiji, ortopediji in pri zdravljenju rakavih ter številnih drugih obolenj.

Cilj družbe je ustanoviti največje, globalno usmerjeno slovensko razvojno-raziskovalno podjetje, ki bo dvignilo konkurenčnost, skrajšalo čas proizvodnje zdravil in pridobilo mednarodni certifikat. Tega ima izredno malo podjetij, a je pogoj za vstop na mednarodne trge, pridobijo pa ga lahko izključno ustanove s tehnološko najnaprednejšo opremo in obširnim sistemom zagotavljanja kakovosti.

Educell, ki poleg omenjenih storitev izvaja svetovalno in izobraževalno dejavnost za potrebe zdravstva in šolstva, kriterije za prejem licence ob finančni pomoči Gorenjske banke že izpolnjuje. S tem pa je kljub vsemu dosegel le enega od neštetih korakov na svoji razvojni poti.

Gorenjska banka: zanesljiv partner na poti do uspeha

Svojim komitentom se radi popolnoma posvetimo. Verjamemo namreč, da je ključ vsakega uspeha komunikacija.

Podjetje Educell je Gorenjsko banko izbralo na podlagi številnih priporočil poslovnih partnerjev in ugleda zanesljive banke. Tako je ta postala finančni skrbnik investicij v nakup opreme, potrebne za pridobitev mednarodnega certifikata, družba pa poleg dolgoročnega kredita uporablja poslovni transakcijski račun, vendar je zaradi hitrega razvoja panoge, znotraj katere deluje, v prihodnosti pričakovati postopno nadgrajevanje sodelovanja.

Z dosedanjim so po besedah dr. Miomirja Kneževića izredno zadovoljni. »Naša pričakovanja so se uresničila. Ob pomoči financiranja Gorenjske banke bomo dosegli certifikat GMP, kar nas navdaja z izjemnim zadovoljstvom, in veseli smo, da smo dobili priporočila za tako zanesljivega finančnega partnerja, kakršen je Gorenjska banka.«

Poslovni izzivi številnih malih podjetij

Vstop na tuje trge je v marsikateri panogi odvisen od posedovanja certifikatov in licenc, pridobitev teh pa je strogo pogojena z visokimi kriteriji. Podjetje Educell si je zato moralo zagotoviti zadosten vir finančnih sredstev, s katerimi je lahko kupilo stroj za rast matičnih celic, kar mu bo zagotovilo natančnost in ročnost, na podlagi katerih bo pridobitev licence mogoča. Ker jo ima malo podjetij, je še toliko pomembnejša, finančno partnerstvo z Gorenjsko banko pa ključnega pomena za vse, ki jim manjkajo sredstva za nakup predpisane opreme.

Prednosti finančnih rešitev Gorenjske banke

Družbena odgovornost je od začetkov poslovanja eno od vodil Gorenjske banke. Tudi zato smo prepoznali pomembnost finančne podpore podjetja Educell, ki bo s pridobljenim certifikatom omogočilo zdravljenje številnim bolnikom in razvijalo nove metode tega.

»S pomočjo financiranja Gorenjske banke smo lahko kupili opremo, ki nam bo zagotovila natančnost, zaradi katere bomo pridobili certifikat GMP. Tega ima zelo malo podjetij, zato je za nas izjemnega pomena. Gre za standard, ki je pogoj za proizvodnjo in prodajo celičnih pripravkov, poleg tega pa se bo zmogljivost naše proizvodnje povečala s 4 na 20 odmerkov mesečno, kar pomeni, da bo zdravljenje na voljo večjemu številu bolnikov. Veseli smo, da je Gorenjska banka to prepoznala, in se obenem veselimo prihodnjih sodelovanj. V načrtu imamo še ogromno večjih investicij, ki jih bomo brez zanesljivega finančnega partnerja le težko speljali.«

Dr. Miomir Knežević, Educell d. o. o.

