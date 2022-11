Za prijetne in sproščene praznike razdelite stroške na obroke

V Novi KBM so prav za takšna obdobja pripravili priročno rešitev, s katero bo pot do uresničitve vseh želja enostavnejša. Pogovarjali smo se z vodjo poslovalnice Nove KBM v Izoli, Tilnom Krteljem, ki je prepričan, da je priročna razdelitev stroškov večjega nakupa, ki ga stranka opravi s kartico Visa z odloženim plačilom, pomembna razbremenitev družinskega proračuna, priprava na praznike pa je z njeno pomočjo prijetnejša.

Tilen Krtelj, vodja poslovalnice Nove KBM v Izoli FOTO: Nova KBM

»Tipičen primer obročnega nakupa s kartico Visa z odloženim plačilom je nakup daril, rezervacija smučanja, skratka dogodki, za katere vemo, da obremenijo družinski proračun. Če se vam zdi znesek previsok, da bi ga poravnali takoj oziroma ob naslednjem mesečnem obračunu, je možnost obročnih nakupov s kartico Visa z odloženim plačilom prava izbira. Tako lahko strošek razdelite na več mesecev (od 2 do 12) in ga poravnate v svojem ritmu,« prikaže praktičnost nakupa na obroke Tilen Krtelj. Ob tem poudarja, da lahko stranka nakup na obroke uporabi za vsa opravljena plačila – doma ali v tujini, na prodajnih mestih ali na spletu.

S kartico Visa z odloženim plačilom Nove KBM lahko na obroke delite plačila, ki ste jih opravili doma ali v tujini, na prodajnih mestih ali na spletu. FOTO: Nova KBM

Plačujte preprosto in diskretno

»Uporaba je preprosta. S to kartico na plačilnem mestu plačate povsem enako, kot če bi uporabili običajno debetno kartico. Po opravljenem nakupu prejmete varnostno SMS-sporočilo, na katero odgovorite z želenim številom obrokov. Obročno lahko poravnate zneske med 50 in 5000 EUR v okviru svojega limita. Vse opravite s sporočili, z nikomer se vam ni treba pogovarjati ali razlagati, kako boste razdelili znesek nakupa,« pojasnjuje Krtelj. »Stranke pa lahko nakup razdelijo na obroke tudi pozneje, in sicer v svoji spletni ali mobilni banki, torej v Bank@Netu ali mBank@Netu – in to vse do konca obračunskega obdobja za kartico.«

Stranke lahko nakup razdelijo na obroke tudi v svoji spletni ali mobilni banki – in to vse do konca obračunskega obdobja za kartico. FOTO: Nova KBM

»Dobro je vedeti, da pri plačilih na obroke ne boste plačevali nobenih obresti,« poudarja izkušeni bančnik. »Edini mesečni strošek, ki ga imate pri plačilu obroka, je fiksnih 1,50 EUR ne glede na višino obroka in mesečni strošek 1 EUR za storitev Varnostni SMS, ki jo morate imeti vklopljeno za omenjeno kartico, da boste nakupe lahko razdelili na obroke. Letna članarina, ki jo plačujete za kartico Visa z odloženim plačilom, znaša 24 EUR.«

Uživajte v ekskluzivnih ugodnostih

Kot imetnik kartice Visa ste deležni tudi ekskluzivnih ugodnosti in popustov. V predprazničnem obdobju pa smo vam pripravili tudi nagradno igro. Do 5. 1. 2023 se z vsakim obročnim nakupom, ki ga opravite s kartico Visa Nove KBM z odloženim plačilom, uvrstite v žreb za glavno nagrado 1000 EUR ter stranski nagradi 500 EUR in 300 EUR. Štejejo vsi nakupi v trgovinah, na spletu in v tujini. Več nakupov, ki jih razdelite na obroke, pomeni večjo možnost za osvojitev nagrade.

Z vsakim obročnim nakupom, ki ga opravite s kartico Visa Nove KBM z odloženim plačilom, se uvrstite v žreb za glavno nagrado 1000 EUR. FOTO: Nova KBM

Kako do kartice za obročne nakupe

Naročilo kartice je enostavno. Kartico Visa z odloženim plačilom lahko naročite v najbližji poslovalnici Nove KBM in na vseh rednih poštah v Sloveniji, v spletni banki Bank@Net, mobilni banki mBank@Net ali po telefonu 080 17 70. Lahko pa enostavno oddate svoje kontaktne podatke, da vas pokličemo.

Naročnik oglasne vsebine je Nova KBM.