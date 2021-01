Za trgovce je beseda leta prilagajanje

V nadaljevanju preberite:

»Če je beseda leta 2020 v Sloveniji karantena, potem je trgovska beseda leta zagotovo prilagajanje,« slikovito opisuje novo resničnost v dejavnosti trgovine predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariča Lah. S krizo zaradi koronavirusa so slovenski trgovci vstopili v turbulentno obdobje, ki od njih zahteva ogromno prilagajanja. Njihova vloga v družbi se je izkazala za izjemno pomembno, so ključni člen v preskrbovalnih verigah. V skladu s tem so se tudi odzivali na krizo in pri tem dosledno upoštevali vse predpisane ukrepe za zajezitev širjenja virusa.