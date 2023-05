Za vlaganje v vsak sončni modul Moje elektrarne 45 evrov obresti letno

Spoštovane vlagateljice, spoštovani vlagatelji,

danes je v prostorih GZS poslovna konferenca Kapitalski trgi 2023 s pomenljivim naslovom Investiranje v trajnostni razvoj in financiranje odgovornega lastništva, ki se je kot družba, ki že deseto leto odgovorno vlaga v zeleno prihodnost, udeležuje tudi Moja elektrarna d. o. o. .

Do teme konference kot podjetje, ki ima veliko podporo vlagateljev v naše sončne elektrarne iz vse Slovenije, teh je že več kot 1500, in obenem kot hčerinska družba enega večjih akterjev na področju čiste električne energije v Evropi, skupine PV-Invest, čutimo veliko odgovornost.

Svoje poslanstvo, pospeševanje zelenega prehoda, uresničujemo z integriranjem obstoječih in postavljanjem lastnih sončnih elektrarn ter z vključevanjem fizičnih oseb, naših vlagateljev, v ta proces.

V teh desetih letih je Moja elektrarna namreč zgradila za Slovenijo izviren sistem vlaganja prebivalstva v sončne elektrarne, na podlagi katerega ste vlagatelji za svoj prispevek k zeleni prihodnosti nagrajeni s triodstotnimi obrestmi.

Kakšni so energetski, okoljski in finančni učinki, si lahko ogledate v spodnji preglednici. Obdobje izračuna je deset let.

Energetski, okoljski in finančni učinki vlaganja v zeleno energijo za fizične osebe prek sončnih modulov Moje elektrarne v desetih letih.

V kapitalskem pogledu je Moja elektrarna hčerinsko podjetje družbe PV-Invest iz sosednje Avstrije, katere večinski lastnik je kapitalski sklad iz Lihtenštajna.

PV-Invest je ena vodilnih skupin s področja fotovoltaike v Evropi in je prepoznavna po svojih preudarnih vlaganjih v zeleni prehod. Prisotna je v desetih državah, kjer ima postavljenih 90 elektrarn s 60 megavati skupne moči, ki letno proizvedejo 85.000 megavatnih ur elektrike in s tem zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida za 37.000 ton.

Glede na velikost Slovenije stoji nadpovprečen delež teh sončnih elektrarn pri nas, kar 30, ki so do zdaj s svojimi 13 MW skupne moči in proizvodnjo zelene elektrike v višini 120.000 MWh skupno zmanjšale izpuste ogljikovega dioksida za 77.000 ton.

Proizvodnja zelene elektrike pa seveda obenem pomeni tudi energetsko neodvisnost, ki je v zadnjem obdobju zaradi spremenjenih razmer na energetskem in kapitalskem prizorišču dodatno postala ena pomembnejših tem razvoja in celo obstoja.

Moja elektrarna se zahvaljuje obstoječim in prihodnjim vlagateljem za navedene izstopajoče prispevke k neodvisnosti od tujih energentov in k ohranjanju okolja, ki smo ga dosegli z oddajo že več kot 50.000 sončnih modulov v zakup.

Vabljeni, da se odločite za nove naložbe svojih presežnih finančnih sredstev, trenutno je na voljo zakup sončnih modulov v aktualni sončni elektrarni v Postojni, ki si jo lahko ogledate s klikom na gumb »galerija« na sliki na vrhu članka.

Vrednost zakupa posameznega sončnega modula znaša 1500 evrov, obresti pa so 3-odstotne. Celoten proces zakupa je v preprostih 3 korakih naveden spodaj.

Stališča Moje elektrarne oz. njenega direktorja Primoža Tručla, tudi predsednika Združenja slovenske fotovoltaike, do odprtih vprašanj zelenega prehoda in s tem povezanih možnosti za kapitalska vlaganja. Prvič Največji izziv na energetskem področju je spreminjanje obstoječe paradigme, za kar je prvi pogoj sprememba navad. To je najzahtevnejši del naloge, ki se zdi pogosto neuresničljiv, vsaj kratkoročno, a ni. Ob tem je treba posodobiti tudi poglede na proizvodnjo in porabo energije, fokus pa mora biti na zeleni elektriki. Ko nam bo uspelo delovati na osnovi teh novih stališč pod pogojem, da bodo med Slovenci na splošno sprejeta in uresničena v praksi, potem bomo lahko govorili o zelenem prehodu in zeleni prihodnosti, prej ne. Drugič V energetskem miksu fotovoltaike ne smemo jemati kot nekaj »za zraven«, kar se danes pogosto dogaja. Energija sonca mora biti v Sloveniji – skupaj s proizvodnjo hidroelektrarn in jedrske elektrarne, dokler jo bomo imeli – temelj prihodnje energetske oskrbe. V preostalem času delovanja jedrske elektrarne pa bo treba poskrbeti za zadostno količino na novo postavljenih sončnih elektrarn, da bomo po zaprtju nuklearke lahko dejansko začeli živeti v zeleni prihodnosti neodvisno od fosilnih goriv in tudi od oskrbe iz tujine. Tretjič Vzpostaviti moramo razmere, ki bodo omogočale hitrejše postavljanje sončnih elektrarn. V teh zaostrenih časih se zdi nemogoče, da to še ni uresničeno. Poenostaviti je treba torej administrativne postopke pri večjih sončnih elektrarnah in omogočiti priklope distributerjev pri malih sončnih elektrarnah. Osnovna tehnična težava pa je še vedno v omrežju, zato je nujno hitrejše posodabljanje infrastrukture s poudarkom na gradnji pametnih omrežij, ki bodo omogočala prilagajanje odjema in proizvodnje.

V imenu prihodnjih generacij se vam zahvaljujemo za sodelovanje!

