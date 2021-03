Zadnja priložnost za nakup apartmaja Residence Portorož

Kljub cepivom

Vsakoletni oddih, ko si napolnimo izrabljene baterije, je pomemben dejavnik, ki pozitivno vpliva na naše zdravje in dobro počutje.



Da brezskrbna in svobodna izbira počitniške destinacije ni nekaj samoumevnega, smo prvič spoznali lani, ko je novi koronavirus začel svoj pohod po svetu. Tudi obeti za letos niso najboljši, zato bomo morali začeti o počitnicah razmišljati drugače. Morda je skrajni čas za premišljene investicije, ki nam bodo zagotovile brezskrbne in predvsem varne počitnice v Sloveniji.Počitniški načrti so v teh koronskih časih vedno bolj obsojeni na negotovost. Kljub razvitim cepivom, ki so konec lanskega leta obetali skorajšnjo vrnitev v nekdanjo normalnost, s katero bi se znova svobodno potovalo po svetu, pa bomo očitno morali še lep čas sobivati z virusom. Zadnje novice o tem, kako nekatere demokratične države uvajajo celo visoke denarne kazni za tiste, ki bodo turistično potovali v tujino, so v naše potovalne načrte zasejale še dodaten dvom in negotovost. Zakaj torej ne bi poiskali alternative in si tako omogočili enostavno počitnikovanje na slovenski obali brez birokracije in zapletov? Odgovor je investicija v katerega od zadnjih še razpoložljivih apartmajev v naselju Residence Portorož Naravne lepote Slovenije ne pustijo ravnodušnega še tako razvajenega tujega popotnika, zato ni nič čudnega, da našo državo uvrščajo med najbolj privlačne in varne destinacije za potovanja v času po epidemiji. Nam je vsa ta lepota, ki jo morda premalo cenimo, na dosegu rok. Marsikdo v teh časih razmišlja o lastnem počitniškem stanovanju na mirnem kotičku slovenske obale, ki pa je turistično že precej zasičena. Vseeno se še vedno najdejo redki skriti kotički. Takšna počitniška oaza je na začetku Portoroža, tik ob Marini Portorož, kjer se v družbi jaht in čolnov v mirnem in varnem zavetju obmorske pokrajine razpira Residence Portorož. Manjše naselje s sedmimi stolpiči apartmajev vas bo takoj prevzelo s čarobnim morskim razpoloženjem. Prefinjena sredozemska arhitektura se odlično spaja z modrino neba in neskončnim valovanjem morja le nekaj korakov stran.»V Residence Portorož boste našli apartma za vsak okus,« sporočajo iz nepremičninske agencije Stoja Trade in opozarjajo, da je naprodaj le še nekaj apartmajev. V stolpičih najdemo različne apartmaje za različne okuse in potrebe. Osnovni dvosobni apartmaji Classic (65,5 m2) vas bodo navdušili s svojo elegantno preprostostjo. Apartmaji Superior (70 m2) s tremi sobami in dvema kopalnicama ponujajo dovolj prostora za večjo družino ali izbrano družbo. Ob tem omenimo, da imajo pritlični apartmaji atrij in dve notranji parkirni mesti, drugi tega tipa pa imajo eno notranje in eno zunanje parkirno mesto.Vrhunec ponudbe so brez dvoma najprestižnejši apartmaji Royal (75 m2) v zgornjem nadstropju vsakega stolpiča. »So trisobni, polno opremljeni, z dvema kopalnicama, dvema notranjima in enim zunanjim parkirnim mestom. Najbolj pa vas bo pri teh apartmajih navdušila velika terasa s čudovitim razgledom na portoroško marino in okoliško sredozemsko pokrajino,« pravijo v agenciji Stoja Trade.Lokacija, lokacija in še enkrat lokacija! Kar naredi Residence Portorož tako imenitno, je vrhunska lokacija, ki je neposredno vpeta v dogajanje, a obenem dovolj odmaknjena od turističnega vrveža, da si boste lahko ob prijetnem primorskem vetriču na terasi tudi odpočili. Apartmajsko naselje je s središčem Portoroža povezano z obmorsko sprehajalno potjo, nedaleč pa so tudi priljubljena kolesarska pot Parenzana, idilične Sečoveljske soline in forma viva. Seveda boste lahko uživali v udobju zasebne plaže na edinem otoku na Obali ter se sprostili ob številnih možnostih za rekreacijo in gurmanske užitke, ki jih ponuja okolica.Investicija v lasten počitniški apartma na slovenski obali ima v teh časih številne prednosti. Ker so na našem ozemlju, odpadejo vsakršna birokracija na meji in draga testiranja za covid-19. »Do svojega apartmaja Residence Portorož se lahko hitro zapeljete vsakič, ko si zaželite morja. In tam ostanete vse do zadnjega, saj ste s kratko vožnjo praktično kjerkoli v Sloveniji. S svojim apartmajem na Obali ne boste več v skrbeh, kaj bo s počitnicami. Preprosto boste v torbo spakirali le najnujnejše in uživali v varnih počitnicah na svojem,« pravijo v agenciji Stoja Trade. Ne nazadnje so apartmaji Residence Portorož opremljeni z vso potrebno dokumentacijo za turistično oddajanje prek Airbnb ali Bookinga, tako da se vam investicija tudi dolgoročno splača.Zadnje apartmaje, ki so na voljo v naselju Residence Portorož ob Marini Portorož , si lahko ogledate po predhodnem dogovoru z nepremičninskimi agenti Stoja Trade po telefonu ali elektronski pošti.