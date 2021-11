Zaposlenih je rekordno število Slovencev

V nadaljevanju preberite:

Od julija je vsak mesec Slovenija zabeležila rekordno število delovno aktivnih. Septembra jih je bilo 906.434, kar je 19.229 več kot isti mesec lani. Za ponazoritev: septembra je bilo delovno aktivnih za število prebivalcev občine Radovljica več ljudi kot pred letom dni. Za podjetja pa je vse večja težava pomanjkanje kadra. Zakaj lahko to vpliva na konkurenčnost slovenskega gospodarstva? Kje so težave s pomanjkanjem kadra najbolj pereče? Kakšne so rešitve?