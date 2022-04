Zaprtje plinske pipe bi Nemčiji odneslo 220 milijard evrov

V nadaljevanju preberite:

Posledice ruske vojaške agresije so se najprej odrazile v višjih cenah energentov in hrane, vse bolj pa se kažejo tudi v gospodarskih gibanjih, kjer so najbolj izpostavljene države Evropske unije. Zaradi šoka, ki ga je v gospodarstvo vnesel konflikt, bo gospodarska rast nižja od prej pričakovane, a še vedno solidna, po trenutnih ocenah pa bo vpliv še višji pri inflaciji, napoveduje guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle. Kakšne so napovedi za nemško gospodarstvo? Komu gre v Evropi najbolje in komu najslabše?