Zavod za interventne ukrepe izplačal več kot 500 milijonov

Zavod za zaposlovanje je od marca lani izvajal pet ukrepov za omilitev posledic epidemije in posledično v zadnjem letu dni izplačal že za skoraj 508 milijonov evrov povračil, namenjenih 36.625 delodajalcem za 248.171 zaposlenih. Največ, 60 odstotkov izplačil je bilo namenjenih za čakanje na delo, deset odstotkov za skrajšani polni delovni čas, 30 odstotkov pa je bilo porabljenih za nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela zaradi karantene.



Samo januarja in februarja letos so po interventni zakonodaji prejeli več kot 61.000 vlog delodajalcev. Februarja so izdali več kot 50.000 odločb, sklepov in pogodb. Ocenjujejo, da vloge delodajalcev rešujejo »sproti kljub njihovemu velikemu številu, do zdaj smo rešili tako rekoč vse vloge do PKP7, intenzivno in sproti rešujemo vloge po PKP8.«



Pri tem so na zavodu prejeli tudi več kot 13.500 vlog za izplačilo začasnega denarnega nadomestila in 11.230 vlog brezposelnih za solidarnostni dodatek. Doslej so izvedli že več izplačil začasnega denarnega nadomestila, medtem ko se bo solidarnostni dodatek izplačal predvidoma konec marca, sporočajo z zavoda.



Na zavodu sicer ocenjujejo, da se je zaradi izvajanja interventne zakonodaje ohranilo več kot 200.000 delovnih mest, manjše pa je tudi število brezposelnih. V to smer gredo tudi zadnji neuradni dnevni podatki o gibanju števila registriranih brezposelnih: po začasnih podatkih jih je bilo 11. marca 85.159, kar je skoraj 3000 manj kot konec prejšnjega meseca (88.051).

