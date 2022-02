ZDA lani z rekordnim zunanjetrgovinskim primanjkljajem

Zunanjetrgovinski primanjkljaj ZDA je zaradi hitrega okrevanja gospodarstva po umiritvi prvega šoka pandemije covida-19 lani v primerjavi z 2020 narasel za 27 odstotkov na rekordnih 859,1 milijarde dolarjev. Uvoz blaga in storitev je narasel za 20,5 odstotka na 3387,7 milijarde dolarjev, izvoz pa za 18,5 odstotka na 2528,5 milijarde dolarjev.

Primanjkljaj v zunanji trgovini ZDA je lani tako dosegel 3,7 odstotka BDP, kar je 0,5 odstotne točke več kot v 2020, je objavilo ameriško ministrstvo za trgovino. Primanjkljaj v blagovni menjavi je narasel za 18,3 odstotka na 1090,7 milijarde dolarjev, presežek v trgovini s storitvami, ki ga redno ustvarjajo ZDA, pa se je znižal za 5,6 odstotka na 231,5 milijarde dolarjev.

Višje cene nafte

Najbolj je narasel uvoz industrijskega vmesnega blaga in materialov. ZDA so lani podrle rekorde glede uvoza s 70 državami sveta, najbolj z Mehiko, Kanado in Nemčijo. Krepko so povečale uvoz avtomobilov, hrane, računalnikov, mobilnih telefonov, igral in zdravstvene opreme.

Za rast primanjkljaja so v veliki meri krive tudi višje cene nafte. Ameriška podjetja so za uvoz nafte lani plačala 76,5 odstotka več kot leta 2020 oziroma skupaj 138,8 milijarde dolarjev, potem ko je povprečna cena 159-litrskega soda nafte s 36,66 dolarja v 2020 narasla na 60,40 dolarja v 2021.

Kitajska in EU

Primanjkljaj s Kitajsko je glede na 2020 narasel za 14,5 odstotka na 355,3 milijard dolarjev, kar pa ni preseglo rekorda iz leta 2018 (418,2 milijarde dolarjev). Edina država, s katero so imele ZDA še več kot 100 milijard dolarjev primanjkljaja v zunanji trgovini, je južna soseda Mehika.

Primanjkljaj v trgovini s celotno EU je medtem lani narasel za skoraj petino na 219,6 milijarde dolarjev. Izvoz v unijo se je povečal za 17 odstotkov na nekaj nad 271,6 milijarde dolarjev, uvoz iz EU pa za 18 odstotkov na 491,3 milijarde dolarjev.

Samo decembra lani je primanjkljaj medletno narasel za 1,8 odstotka na 80,7 milijarde dolarjev. Uvoz je narasel za 1,6 odstotka na 309 milijard dolarjev, izvoz pa za 1,5 odstotka na 228 milijard dolarjev. Ministrstvo za trgovino je podatke za november medtem popravilo navzdol z 80,2 na 79,3 milijarde dolarjev.