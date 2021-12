ZDA novembra z najvišjo medletno inflacijo po letu 1982

Cene potrošnih dobrin v ZDA so bile konec novembra za 6,8 odstotka višje kot ob istem času lani, kar medletno pomeni najvišjo stopnjo inflacije po letu 1982, izhaja iz podatkov, ki so jih danes objavili ameriški statistiki. Opazen je tudi dvig v primerjavi z oktobrom, ko je bila inflacija še 6,2-odstotna. Mesečna rast cen je bila sicer novembra 0,8-odstotna, brez vpliva energentov in hrane pa 0,5-odstotna.

Najbolj so k inflaciji seveda vplivali dražji energenti. Cene pogonskih goriv so se v ZDA novembra tako medletno zvišale za kar dobrih 58 odstotkov, močno, za dobrih 31 odstotkov so višje cene rabljenih avtomobilov, za dobrih 11 pa so se podražili tudi novi avtomobili.

Ameriški predsednik Joe Biden, za katerega inflacija postaja vse bolj žgoče politično vprašanje, je sicer že pred objavo podatkov opozoril, da »informacija ne odraža ne današnje realnosti ne pričakovanih znižanj cen v prihodnjih tednih in mesecih, denimo na trgu avtomobilov.«

Porast cen tudi v Evropi

Inflacija je sicer novembra po že objavljenih podatkih Eurostata znatno porasla tudi v evrskem območju, in sicer povprečno s 4,1 na 4,9 odstotka, merjena s hamoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin. Enako visoka je bila po tem kazalniku novembrska inflacija tudi v Sloveniji. Dvig cen v evrodeželi na najvišjo raven v zadnjih 13 letih tako daleč presega novi, simetrični dvoodstotni cilj Evropske centralne banke. Pri višini inflacije zdaj prednjačijo Litva (9,3 odstotka), Estonija (8,4) in Belgija (7,1), rekordni, šestodstotni letni dvig cen pa zaznavajo v Nemčiji.