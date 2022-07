Zdi se, da je dveh let krize konec

Število letalskih potnikov naj bi letos doseglo 83 odstotkov ravni iz predkoronskega leta 2019. Generalni direktor Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) Willie Walsh je v nadgrajeni napovedi za letos izpostavil, da se število potnikov povečuje, vrnitev na številke o poslovanju iz leta 2019 pa je pričakovati v prihodnjem letu.

Po podatkih IATA je dobičkonosnost celotnega sektorja v letu 2023 »na dosegu roke«. Sektor naj bi letos sicer še vedno posloval z izgubo, a naj bi se ta zmanjšala z 42,1 milijarde dolarjev v letu 2021 na 9,7 milijarde dolarjev. S tem naj bi bila za okoli dve milijardi nižja od predhodnih napovedi. V koronskem letu 2020 je izguba dosegla 137,7 milijarde dolarjev.

Severnoameriške letalske družbe naj bi ustvarile celo dobiček v višini 8,8 milijarde dolarjev, v preostalih delih sveta naj bi bili prevozniki v celoti gledano še vedno v rdečih številkah.

Infografika Delo

Letos naj bi izdelovalci dostavili več kot 1200 letal, količina tovora pa naj bi kljub gospodarskim izzivom dosegla rekordnih 68,4 milijona ton. Kot so še pojasnili pri IATA, naj bi ponoven porast povpraševanja spodbudili tudi odprava omejitev potovanj na večini trgov, nizka brezposelnost v večini razvitih držav in povečani prihranki gospodinjstev. Pandemija je letalsko industrijo pretresla, saj je bilo število potnikov leta 2020 glede na predkoronsko raven manjše za 60 odstotkov, leta 2021 pa za 50. Posledično so letalske družbe izgubile skoraj 200 milijard dolarjev.

Medtem ko so nekatera podjetja v sektorju bankrotirala, so druga, ki so prejela državno pomoč, iz pandemije izšla v razmeroma dobrem finančnem položaju.

Se pa ob okrevanju sektorja že kažejo razpoke, ki so posledica pandemije, ko so letalske družbe in letališča med najhujšo krizo odpustili na tisoče delavcev. Zaradi tega prihaja do številnih odpovedi poletov in občasno kaotičnih razmer na letališčih, ki ne zmorejo upravljati nenadoma spet povečanega prometa. Kljub težavam pa so v panogi optimistični glede prihodnosti, sporoča IATA.

Svetovno združenje predstavlja 290 letalskih družb, ki poskrbijo za 83 odstotkov letalskih potovanj po vsem svetu.