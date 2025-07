Kraljeva družina bo prvič od leta 1840 ostala brez posebnega vlaka

Posebni vlak, ki ga za prevoz članov kraljeve družine po Združenem kraljestvu uporabljajo od leta 1840, se bo kmalu odpravil na zadnjo pot, so sporočili iz Buckinghamske palače. Vzdrževanje in skladiščenje vlaka je vse dražje, dva nova helikopterja, ki sta varčnejša z gorivom, pa sta za kraljevo družino primerna alternativa, so ­poročali v Guardianu.

Pristojna služba palače je v ponedeljek razgrnila poročilo o letnih financah, v katerem je razkrila, da se zaradi visokih stroškov odpoveduje vlaku. Vlak z devetimi vagoni, namenjen izključno za potovanja kraljeve družine, je bil v zadnjem letu v uporabi le dvakrat, a sta vožnji skupaj stali skoraj 90.000 funtov (104.753 evrov), stroški za vzdrževanje in skladiščenje vlaka pa so ocenjeni na več kot pol milijona funtov.

Kralj Karel III ob prihodu na postajo Victoria Station Manhester. FOTO:Pool Reuters

V nasprotju z javnimi vlaki, ki prevažajo več sto potnikov, kraljevi vlak porabi veliko več energije na potnika, kar pomeni, da ne gre za trajnostni način potovanja. V okviru prizadevanj za trajnostni razvoj je eden od kraljevih bentleyjev zdaj na biogorivo, drugi naj bi na to prešel letos, razmišljajo tudi o prehodu na električna vozila.

Kraljeva družina bo tako ostala brez še enega prestižnega prevoznega sredstva. Kot je znano, se je Elizabeta II. s težkim srcem poslovila od kraljeve jahte Britannia, ki je zadnjo pot opravila leta 1997. Vendar je kraljevi vlak takrat ostal, pokojna kraljica in princ Filip sta še posebej uživala v potovanju v dveh vagonih, ki so ju leta 1977 za Elizabetin srebrni jubilej izdelali pri British Rail.

Elizabeta II. je imela zelo rada ta vlak, veliko raje je potovala in prespala na vlaku, kot da bi prespala v hotelih in potem po deželi potovala s helikopterjem.

Elizabeta II. se je s težkim srcem poslovila od kraljeve jahte Britannia, ki je zadnjo pot opravila leta 1997. FOTO: Pa Images/Reuters

Vlak za krepitev morale

In vendar ima kraljevi vlak vznemirljivo zgodovino, ki odseva zgodovino monarhije. Prva članica kraljeve družine, ki je potovala po tirih takrat na novo izumljene železnice, je bila kraljica Adelajda, vdova kralja Viljema IV., ki je 22. julija 1840 potovala iz Nottinghama v Leeds. Kmalu ji je sledila kraljica Viktorija, ki je 13. junija 1842 potovala iz Slougha v London.

Pozneje, leta 1869, je kraljica naročila posebne vagone zanjo in princa Alberta, kar velja za nekakšen začetek »kraljevega vlaka«. Bil je priljubljena izbira potovanja kraljeve družine iz Londona do gradu Balmoral v Aberdeenshiru, a vlak kljub temu, da so takrat že vozili hitreje, na željo kraljice Viktorije ni smel preseči 40 milj (približno 65 kilometrov) na uro.

Leta 1900 je vlak po pogrebu krsto s posmrtnimi ostanki kraljice Viktorije odpeljal na njeno poslednjo pot v Windsor, kjer je pokopana.

Princ William in soproga Kate sta leta 2020 z vlakom prepotovala 2000 kilometrov po deželi in se tako hotela zahvaliti delavcem med pandemijo covida-19.

Viktorijin najstarejši sin, kralj Edvard VII., je naročil nove vagone in odredil, da so bili zgrajeni in opremljeni podobno kot kabine na takratni kraljevi jahti. Prvo kopalno kad je na vlak namestil kralj Jurij V. med prvo svetovno vojno, ko sta s soprogo, kraljico Marijo, potovala po državi v vojnih letih, da bi okrepila javno moralo. Podobno sta leta 2020 princ William in soproga Kate z njim prepotovala 2000 kilometrov po deželi in se tako hotela zahvaliti delavcem med pandemijo covida-19.

»Res je, kraljevi vlak je del nacionalnega življenja, ki ga vsi vpleteni ljubijo in skrbijo zanj«, je dejal James Chalmers, skrbnik financ, »vendar se pri napredku ne smemo vezati na preteklost.«