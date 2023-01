Zdi se, da sankcije s cenovno kapico delujejo

Minuli torek pa so Dmitrija Peskova, tiskovnega predstavnika ruskega predsednika Vladimirja Putina, vprašali, ali je Kremelj zaskrbljen zaradi nizke cene, po kateri se trguje z rusko nafto ural, in posledic za prihodke ruskega proračuna.

Zahodni zavezniki, ki v vojni na vzhodu Evrope podpirajo Ukrajino, so določili, da ruska nafta v izvozu na mednarodnem trgu ne sme stati več kot 60 dolarjev za sod. Na prvi pogled neobičajno odločitev, tudi s stališča doslej sprejetih mednarodnih sankcij, nameravajo uveljaviti prek zagotavljanja storitev v mednarodni plovbi.

»Vlada, predvsem njen podpredsednik Aleksander Novak, zelo pozorno spremlja razmere, enako tudi ministrstvo za energijo,« je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass odgovoril Peskov.

Potem ko so se zahodne države odločile, da bodo poskušale z omejitvijo cene, po kateri Rusija izvaža nafto, zmanjšati njene možnosti za financiranje vojne v Ukrajini, je bil ruski odziv vsaj navzven nepopustljiv.

Konec decembra je Vladimir Putin prepovedal prodajo ruske nafte državam, ki so se pridružile tako imenovani »koaliciji cenovne kapice«. Prepoved prodaje nafte državam, ki spoštujejo omejitev cen, bo začela veljati 1. februarja, za zdaj pa je predvideno, da bo v uporabi do 1. julija letos.

Tankerjev, ki prevažajo rusko nafto, na primer ne bo smela zavarovati nobena zavarovalnica, ki sodi pod jurisdikcijo članic »koalicije cenovne kapice« ali pa v njih posluje – to pa zadeva večino tistih, ki sodelujejo na mednarodnem trgu pomorskih zavarovanj.

Poteza je doslej najbolj učinkovito delovala zaradi prekinitve izvoza ruske nafte v Evropo, saj je ta trg za Rusijo najbolj pomemben. Po podatkih ameriškega Centra za strateške in mednarodne študije (CSIS) je Evropa do pred kratkim kupila 3,1 milijona sodov nafte na dan.

Rusija je zdaj prepuščena na milost in nemilost majhni skupini velikih kupcev, predvsem Kitajske in Indije – ki pa tudi nimajo posebnega interesa, da bi za rusko nafto plačali več, kot je nujno. Obseg izvoza v Indijo je decembra presegel 1,1 milijona sodov na dan. Bloomberg je poročal, da so decembra iz ruskih obmorskih terminalov izpluli tankerji s približno 19 milijoni sodov surove nafte, pri čemer niso izkazovali jasne končne destinacije. Ta nafta bo predvidoma končala v Indiji ali na Kitajskem.

Sledi še nov udarec – oziroma poizkus zategovanja ruskega vojnega proračuna: koalicija cenovne kapice se pripravlja na uvedbo omejitev izvoza ruskih rafiniranih naftnih proizvodov, ki bo veljala od 5. februarja.