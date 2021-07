Združujeta se prodorni Rimac in ostareli Bugatti

FOTO: Pinterest

Mate Rimac v novi zgodbi

FOTO: Denis Lovrovic/AFP

Hrvaško podjetje Rimac Automobili se je združilo z avtomobilskim proizvajalcem Bugatti. Nastalo bo novo podjetje Bugatti Rimac, katerega večinski lastnik bo podjetje Rimac, izvršni direktor novega podjetja, ki bo začelo poslovati v zadnjem letošnjem četrtletju, pa bo, poročajo mediji. Spomnimo, Rimac je pred kratkim lansiral nov model nevera . Svoj pohod v avtomobilsko industrijo je Rimac začel s predelavo BMW na električni pogon.Družba Rimac Automobili se bo preimenovala v skupino Rimac, sestavljena pa bo iz dveh družb, Bugatti Rimac in Rimac Technology.Skupina Rimac bo 55-odstotni lastnik novonastale družbe ter stoodstotni lastnik družbe Rimac Technology, ki bo med drugim nadaljevala razvoj baterij, motorjev in drugih komponent. Družba Rimac poleg omejene količine superšportnih avtomobilov razvija komponente za električne avtomobile za druge proizvajalce. Prvi neuradni zapisi, da se pripravlja avtomobilska poroka, so se pojavili lani. Bugatti ima vrhunsko tradicijo, nima pa tehnološke prebojnosti.Mate Rimac, ki bo izvršni direktor podjetja Bugatti Rimac, bo obdržal 37-odstotni delež v skupini, nemški proizvajalec avtomobilov Porsche bo imel 24 odstotkov lastništva, korejska skupina Hyundai Motor 12 odstotkov, preostali vlagatelji pa 27 odstotkov.Kot so sporočili iz Rimca, bosta Rimac Automobili in Bugatti še naprej poslovala neodvisno, kar pomeni, da bodo Bugattijeve avtomobile, ki imajo več kot stoletno tradicijo, še naprej proizvajali v Molsheimu v Franciji.Rimac je sicer aprila letos napovedal 200 milijonov evrov vredno investicijo v nov poslovno-raziskovalni kompleks, ki ga bo zgradil v Sveti Nedelji.Mate Rimac je ob včerajšnji objavi izjavil, da prevzem Bugattija povzdiguje celotni projekt na popolnoma novo raven. Meni, da se z Bugattijem odlično dopolnjujeta.»Na področju elektromobilnosti prepletamo močno Bugattijevo strokovnost in ogromno inovativno moč Rimca,« je povedal predsednik uprave PorschejaSpomnimo, družba Rimac je odprla hčerinsko podjetje za proizvodnjo programske opreme tudi v Novem mestu, a je projekt ugasnil.