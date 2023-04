Že poznate uspešno slovensko podjetje BISOL Group?

BISOL Group je edini slovenski, pa tudi eden redkih zares evropskih proizvajalcev solarnih modulov, zaradi katerega je Slovenija edina država Evropske unije, ki izvozi več solarnih modulov, kot jih uvozi. S svojo 750 MW veliko visokotehnološko proizvodnjo v Latkovi vasi pri Preboldu dajejo kruh okrog 230 slovenskim družinam.

Skoraj 20 let in več kot 100 držav

Skupino BISOL Group je pred skoraj dvema desetletjema ustanovil Slovenec z vizijo in ogromno znanja s področja elektrotehnike dr. Uroš Merc, kmalu pa se mu je pridružil stanovski kolega Marko Poličnik. Od takrat naprej BISOL spada med vodilne znamke na področju proizvodnje fotonapetostnih modulov v svetovnem merilu.

Odlični rezultati z več kot 900 milijoni evrov izvoza so BISOL umestili med 20 do 30 največjih slovenskih izvoznikov – BISOL namreč svoje solarne izdelke izvaža v več kot 100 držav sveta, pred kratkim pa so na svoj zemljevid dodali Antarktiko.

FOTO: BISOL Group

Po 20 letih še vedno rekordni rezultati

Kljub nenehni rasti in razvoju podjetja je skupina BISOL Group v zadnjih letih doživela razcvet in lani pomemben poslovni preboj: rekordnih 100 milijonov letnega prometa. Vse kaže, da je solarna industrija že postala panoga prihodnosti. Kljub večmilijonskim naložbam v robotizacijo proizvodnje BISOL stalno širijo ekipo visokousposobljenih in bistrih sodelavcev, ki soustvarjajo odlične rezultate.

Celotno ekipo 230 ljudi povezuje vizija okoljske trajnosti in spreminjanja sveta na bolje s širjenjem enega najbolj samozadostnih in cenovno konkurenčnih virov energije – sonca.

Naročnik oglasne vsebine je BISOL Group, d.o.o.