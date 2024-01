Zelena luč za bitcoin ETF na Wall Streetu

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je minulo sredo odobrila več vlog za ponudbo izmenljivih skladov, ki sledijo ceni bitcoina (ETF). To predstavlja prelomni trenutek za industrijo kriptovalut, saj si zagovorniki obetajo povečanje naložb v tehnologijo. Med odobrenimi finančnimi podjetji so nekateri največji svetovni upravitelji sredstev, kot sta BlackRock in Fidelity, ki bodo lahko ponujali te izdelke na tradicionalnih platformah, kot je Nasdaq.

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je minulo sredo odobrila več vlog za ponudbo izmenljivih skladov, ki sledijo ceni bitcoina (ETF). To predstavlja prelomni trenutek za industrijo kriptovalut, saj si zagovorniki obetajo povečanje naložb v tehnologijo. Med odobrenimi finančnimi podjetji so nekateri največji svetovni upravitelji sredstev, kot sta BlackRock in Fidelity, ki bodo lahko ponujali te izdelke na tradicionalnih platformah, kot je Nasdaq. Prvi skladi naj bi začeli trgovati že v četrtek.

Odobritev je bila pozdravljena kot znak, da so glavne finančne institucije še vedno pripravljene trgovati z digitalnimi valutami, kljub 18 mesecev trajajočim tržnim padcem in visokoprofilnim bankrotom. Od jeseni je cena bitcoina poskočila za več kot 60 odstotkov, saj trgovci stavijo, da bo odobritev novih kriptoizdelkov industriji prinesla pečat regulatorne legitimnosti, kar bo privabilo sveže naložbe tako profesionalnih upraviteljev premoženja kot amaterskih trgovcev.

Vpliv na trg in vlagatelje

Vlagatelji sedaj že lahko kupujejo in prodajajo ali kako drugače pridobivajo izpostavljenost bitcoinu pri številnih borznih posrednikih, prek vzajemnih skladov, na nacionalnih borzah vrednostnih papirjev, prek aplikacij za medosebno plačevanje, na nezakonitih kripto trgovalnih platformah in seveda prek Grayscale Bitcoin Trusta. Današnje dejanje bo vključevalo določene zaščite za vlagatelje, kot je zahteva po polnem, poštenem in resničnem razkritju informacij o izdelkih. Izdelki bodo kotirani in trgovani na registriranih nacionalnih borzah vrednostnih papirjev, ki imajo pravila, zasnovana za preprečevanje goljufij in manipulacij.

Regulatorni okvir in prihodnost

Odobritev ETF-jev na podlagi bitcoina bi lahko spodbudila milijarde dolarjev naložb v digitalno valuto, saj postaja vlaganje lažje in manj zastrašujoče. Podjetja, kot sta BlackRock in Fidelity, so gospodinjska imena v finančnih storitvah, njun vstop v sektor pa potiska bitcoin še bolj v glavni tok kot naložbeni razred in podeljuje legitimnost sicer skrivnostni in zelo nestanovitni industriji kriptovalut.

Krepitev regulatornega okvira za kripto je ključnega pomena, je poudaril Rajeev Bamra, višji podpredsednik za digitalne finance pri podjetju Moody's Investors Service. »Ali se bo ta trend ohranil, bo odvisno od poti globalnega denarnega političnega odločanja kot tudi od dostopnosti kriptovalut institucionalnim vlagateljem prek izdelkov, ki izpolnjujejo regulatorne standarde, zagotavljajoč njihovo varnost in varovanje,« je dejal.

Kot je povedal Nathan McCauley, izvršni direktor podjetja Anchorage Digital, označuje ETF na podlagi bitcoina konec kriptovalut kot »novega« razreda sredstev in začetek sveta, kjer lahko postanejo del vsakega portfelja. Povečanje naložb v bitcoin, skupaj z uvedbo novih izdelkov iz uglednih finančnih igralcev, bi lahko pospešilo tudi sprejetje smiselnih predpisov, namenjenih odpravi goljufij in normalizaciji kriptovalut kot načina vlaganja, plačevanja in splošnega poslovanja.

Članek je nastal s pomočjo umetne inteligence in ni lektoriran.