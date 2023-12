Zeleni prehod krepi povpraševanje

V nadaljevanju preberite:

Skupina Kolektor je lani dosegla 1,1 milijarde evrov prihodkov, letos 1,2 milijarde evrov, za prihodnje leto pa načrtujejo 1,3 milijarde evrov, je povedal predsednik uprave koncerna Valter Leban: »To pomeni od pet do deset odstotkov rasti, kar je dobro. Nekaj moramo narediti še pri dobičkonosnosti. Sicer bomo tudi v prihodnje ostali zvesti svojim usmeritvam – zelenemu prehodu, digitalni transformaciji in krepitvi identitete v iniciativi 'One Kolektor'.«