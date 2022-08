Živahno kadrovanje v Luki Koper buri domišljijo

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih mesecih so zaposleni v Luki Koper opazili vrsto kadrovskih zamenjav in novih zaposlitev, kar so pripisali prehodnemu obdobju pri obvladovanju vzvodov državne oblasti in vplivu predsednika nadzornega sveta Francija Matoza. Toda Matoz je to odločno zanikal in dal vedeti, da ima glavno besedo pri tem predsednik uprave Boštjan Napast. »Bolj kot zaposlitve vodstvenih kadrov je zame pomemben odličen poslovni izid, « je dejal Franci Matoz.