Znani finalisti za Mladega managerja 2021

Finalisti za priznanje Mladi/-a manager/-ka 2021 so izvršna direktorica in prokuristka Beletrine Alma Čaušević Klemenčič, finančni in operativni direktor družbe HS Plus Bogdan Pevec in direktor komerciale v Tenzorju Miha Senčar. Zmagovalec/-ka bo priznanje prejel/-a 26. januarja 2022 na Januarskem srečanju ZM, so sporočili iz Združenja manager (ZM).

Združenje Manager, kot poudarjajo, s priznanjem Mladi manager na zemljevid slovenskega managementa postavlja mlade, uspešne, perspektivne in prodorne managerje, ki so že na začetkih svoje managerske poti prepoznani po odličnosti vodenja. O prejemniku priznanja, ki se podeljuje od leta 1999, odločajo člani komisije (njihovi glasovi predstavljajo 70 odstotkov vrednosti končne uvrstitve), udeleženci Januarskega srečanja (20 odstotkov) in širša javnost (10 odstotkov).

Pogovor s finalisti pa bosta v torek, 14. decembra, na Prednovoletnem mastersu opravila Lovro Peterlin, direktor A1 Slovenija, in Tanja Subotić Levanič, predsednica Sekcije mladih managerjev ter direktorica korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union. Mladi manager je lani postal Žiga Hieng, predsednik uprave Salusa.

Letošnji finalisti

Alma Čaušević Klemenčič. FOTO: Mankica Kranjec

Alma Čaušević Klemenčič je od julija 2016 izvršna direktorica in prokuristka Beletrine, od lani tudi direktorica družbe BeletrinaDigital. Med svoje največje uspehe uvršča razvoj novih izdelkov, storitev in načinov prodaje, digitalno transformacijo zavoda, ki še poteka, postavitev organizacijskih stebrov in oblikovanje spodbudnega delovnega okolja. Kot poudarja, so temelji uspehov založbe zaposleni, timski duh in jasna strategija vodstva, pri vodenju pa kot ključni izpostavlja empatijo in preudarnost.

Miha Senčar. FOTO: Osebni Arhiv

Miha Senčar je od januarja 2013 direktor komerciale v družinskem podjetju Tenzor, kjer je tudi solastnik. Ponosen je, da kot predstavnik druge generacije nadaljuje vizijo trajnostnega družinskega podjetja in da mu je uspel preskok v verigi vrednosti – podjetje se je iz integratorja na področju tehničnega varovanja razvilo v celovitega izvajalca storitev na področju električnih inštalacij in prenov. Tenzor je po njegovem mnenju uspešen, ker ima vizijo in izjemne zaposlene, sam pa pri vodenju stavi na zaupanje, empatijo, etičnost in pozitivno naravnanost, je še med drugim zapisano v obrazložitvi nominirancev.

Bogdan Pevec. FOTO: Osebni Arhiv

Bogdan Pevec je od maja 2019 finančni in operativni direktor družbe HS Plus. V svoji karieri je najbolj ponosen na vzpostavitev delovnih procesov in razvoj logističnega sistema v družbi HS Plus, nagrajeno green-field SAP postavitev za ETO tip proizvodnje v Litostroj Turčija in uspešno zaključeno prestrukturiranje Skupine Marles. Poudarja, da so ključni dejavniki uspeha podjetja hitrost, agilnost in učenje preko sodelovanja, pri vodenju pa so najpomembnejši elementi zaupanje, empatija, poslušanje ter doslednost - tako v besedah kot dejanjih.