Alarmiranje po slovensko

Določila EU o množičnem javnem obveščanju je Slovenija v svoj pravni red prenesla z zakonom o elektronskih komunikacijah šele septembra lani. Po njem naj bi obveščanje prek omrežij mobilni operaterji zagotovili do novembra 2023, toda uredbo o vzpostavitvi in zagotavljanju sistema javnega obveščanja in alarmiranja prek javnih mobilnih omrežij je vlada sprejela šele po tem roku – decembra 2023.