Narava in ekonomija

Čeprav je rjavi medved v Sloveniji zavarovana vrsta, ministrstvo za naravne vire že leta izdaja dovoljenja za odstrel na podlagi izjeme, ki to dovoljuje za preprečevanje škode in zagotavljanje varnosti. V zadnjih petih letih je bilo tako odstreljenih 939 medvedov, kar je približno enako trenutni ocenjeni populaciji, za letos in prihodnje leto pa je odobren odstrel še 206 živali. Kljub temu, da so bili lani škodni primeri najnižji po letu 2018, se s tem populacijo umetno znižuje pod »ciljno« vrednost 800 osebkov, kar sproža vprašanja o etičnosti in resničnih razlogih za odstrel.

Za odstrelom se skriva donosna veriga, ki se začne pri lovskih gostih in konča v prestižnih restavracijah. Tuji lovci, predvsem iz Avstrije, Italije in Nemčije, za trofejo medveda plačajo od 700 do več kot 10.000 evrov. Meso, ki pripada upravljavcu lovišča, se nato proda predelovalcem, kot sta Nimrod in Divjačina Meglen, od tam pa potuje v mesnice in restavracije, kjer medvedje jedi strežejo kot kulinarično posebnost. Medvedjo salamo je mogoče naročiti celo prek Wolta, kar kaže, da je zaščitena žival postala del komercialne verige, medtem ko nekatere lovske družine ugotavljajo, da jim opazovanje živih medvedov prinaša bistveno več prihodkov kot njihov odstrel.