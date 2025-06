Težave v duševnem zdravju otrok in mladostnikov so velike, čakalne dobe pri psihologih in pedopsihiatrih predolge. Pedagoška stroka zahteva, da člen v predlogu zakona o psihoterapevtski dejavnosti umaknejo. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je predlog za izločitev tega določila iz zakona že posredovalo.