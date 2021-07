Barve svetovljana

Po informacijah iz Mladike so v nedeljo in včeraj pregorevali telefoni. Predvsem iz držav EU so se vrstili klici s prošnjami za pojasnilo v zvezi z nastopom slovenskega premiera Janeza Janše na sobotnem dogodku v organizaciji iranske diaspore, kjer je pozval k neodvisni preiskavi pokola 30.000 političnih zapornikov v Iranu leta 1988. Janša je pri tem opozoril na vlogo iranskega predsednika Ebrahima Raisija.



Komentarji: