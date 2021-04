Branje med epidemijo

Kresnikova žirija, ki ji predseduje Delova novinarka Mimi Podkrižnik, je v nekoliko spremenjeni zasedbi – Alena Albina Širco in Petra Svetino sta zamenjala Igor Divjak in Igor Žunković – izmed 30 romanov med najboljših deset uvrstila dela devetih avtorjev in avtorice.



Med nominiranci za kresnika, ki ga bo Delo konec junija na Rožniku podelilo že enaintridesetič – lani sta bila na jubilejni podelitvi kar dva lavreata, kresnika za najboljši roman leta 2019 je dobila Veronika Simoniti za roman Ivana pred morjem, za najboljši s kresnikom nagrajeni roman desetletja pa je bil razglašen roman Draga Jančarja To noč sem jo videl.



V tokratnem finalu so romani raznolikih založb, od tega sta dva izšla pri mariborski založbi Litera. To so Moje kraljestvo umira Evalda Flisarja (KUD Sodobnost International), Šala Boruta Goloba (Litera), Na drugem koncu sveta Vincenca Gotthardta (Mohorjeva Celovec), Škrbine Gašperja Kralja (*cf.), Agni Boruta Kraševca (LUD Šerpa), Kurji pastir Ferija Lainščka (Beletrina), Pripovedovalec Mirane Likar (Goga), Črna maska Dušana Merca (Slovenska matica), Kar se začne z nasmehom Toma Podstenška (Litera) in Malabar Iva Svetine (Miš).

