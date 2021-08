Hitreje, višje, močneje – skupaj

V minulih treh desetletjih ni bilo prav veliko srečnih zgodb in krajev za slovensko košarkarsko reprezentanco. Toda ko jo vodi Luka Dončić, se zdi, da bi lahko igrala tudi na oddaljenem planetu, pa ji nihče ni bil kos.



Po zmagi nad Nemčijo bodo košarkarji imeli dve priložnosti za osvojitev zgodovinske kolajne na OI. Najprej bodo tekmovali z v neštetih bitkah prekaljenimi in v Tokiu še vedno neporaženimi Francozi.



Verjamemo, da si ti nočejo privoščiti, da bi jim Luka Dončić nasul 50 točk in se ga ne bodo ustrašili, a prav tako verjamemo, da so naši košarkaši skupaj - hitrejši, višji in močnejši.





