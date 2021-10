Lepljenka ali raztrganka?

»Z moje strani obstaja utemeljen sum, da ne gre za avtentične posnetke. Po moji oceni gre za neko lepljenko, prirejeno zvočno kompozicijo z namenom, da se me diskreditira. Gre za hude obtožbe, ki jih obžalujem,« je poudaril minister za okolje in prostor Andrej Vizjak ob robu vladnega obiska obalno-kraške regije.

Medtem je opozicija na nogah in zahteva odstop ministra, vrstijo se tudi pozivi k odstopu celotne vlade. Če Vizjak ne bo odstopil sam, v delu opozicije ne izključujejo možnosti njegove nove interpelacije. Odzvala se je tudi Komisija za preprečevanje korupcije, kjer razlagajo, da »čeprav gre za dogodek izpred več kot deset let, ki ga Komisija zaradi časovne oddaljenosti v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi ne more več obravnavati, pa ravnanje, kot je prikazano v objavljenem prispevku, terja odziv.«