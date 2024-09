Naše termo divizije

Teš 6 je bil največji nacionalni infrastrukturni projekt, o katerem sta se v preteklosti poenotili stroka in politika, čeprav so že takrat bila glasna opozorila, da se investicija morda ne bo izšla najbolje. Zdaj na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo pripravljajo interventni zakon, po katerem bo glavna naloga Teša in Premogovnika Velenje ogrevanje okoliških prebivalcev. To bo državo stalo več deset milijonov evrov na leto, pogodba za ogrevanje pa velja do septembra 2031.