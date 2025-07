Misli na veliko in zmaguj v poslu in življenju je slovenski naslov knjige Donalda Trumpa (soavtor je Bill Zanker), ki je v Sloveniji mogoče celo bolj znana z originalnim naslovom The Art of the Deal. Izdana je bila leta 1987, ko je Trump svojo blagovno znamko v ameriški javnosti šele ustvarjal.

V knjigi najdemo citate, ki lahko pomagajo pojasniti situacijo, v kateri se je znašel svet v času drugega predsedniškega mandata Donalda Trumpa. »Biti morate potrpežljivi in čakati na svoje instinkte, da vam povedo, kdaj je najboljši čas za vašo potezo,« je zapisal Trump. Je 47. ameriški predsednik pri pogajanjih z EU črpal iz modrosti, zapisanih v knjigi? Mu je instinkt nakazal, da je pravi čas za dogovor ravno vikend, ki ga je preživel na Škotskem (daleč stran od ZDA in afere Epstein, ki se je prilepila nanj in noče izzveneti)? Odgovora na to vprašanje najbrž ne bomo dobili nikoli, dan po carinskem dogovoru pa je jasno, da ta pušča precej prostora za razlago, predvsem v delu, ki se nanaša na evropske nakupe energentov v višini 750 milijard dolarjev, orožja in naložbe držav EU v ZDA v višini 600 milijard dolarjev. Mehanizma, ki bi to reguliral, ni, kažejo prve analize dogovora. To pa Trumpu pušča prostor za ponovno zaostritev razmer z EU.

Dosedanji trgovinski dogovori kažejo vzorec, po katerem morajo države, ki si dogovora želijo, privoliti v določeno carino na svoje izdelke, denimo 15-odstotno, ameriške dobrine se ne smejo cariniti, dogovor pa je začinjen z milijardnimi nakupi ameriškega blaga, predvsem orožja, pa tudi riža (Japonska) in letal (Indonezija). Je Trump torej zmagal? Z izsiljevanjem v mednarodni trgovini ni mogoče zmagati na dolgi rok, če je bilo kaj doseženega, bo to le etapna zmaga ali dve. Ameriško gospodarstvo zaradi carin ne bo odpravilo svojih nakopičenih slabosti. V EU smo sicer začutili nekakšno olajšanje, saj EU alternativnih trgov za blago še nima, zato so nižje carine ta hip sprejemljive. Na srednji ali dolgi rok si EU želi liberalizacije pogojev trgovanja.

»Rad opravljam svoje delo. Ljubim ga. To je vse, zelo je enostavno. Na koncu, ko umrete, bo vsem vseeno. A veste, zakaj to vseeno počnem? Ker se pri tem zabavam. To me osrečuje,« je Trump zapisal v knjigi.