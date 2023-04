Energetska kriza je marsikaj obrnila na glavo, to, da je treba vlagati v učinkovito rabo energije in obnovljive vire, pa je še poudarila. V večini držav to pomeni vetrna polja, saj vetrnice na nazivni megavat moči proizvedejo trikrat ali štirikrat več elektrike kot sončne elektrarne. Sončne elektrarne so dodatek.