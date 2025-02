Prava romanca

Združene države Amerike in Ukrajina sta sklenili dogovor, ki ZDA omogoča dostop do ukrajinskih redkih zemeljskih mineralov in drugih naravnih virov. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v petek podpisal pogodbo, ki jo označuje kot »zelo velik posel«, vreden približno bilijon (tisoč milijard) dolarjev. Trump poudarja, da bo dogovor omogočil ameriškim davkoplačevalcem povračilo vloženih sredstev v Ukrajino.

Pogajanja so bila dolgotrajna, saj je Zelenski sprva zavrnil predlog, ki bi vključeval odstop virov v vrednosti 500 milijard dolarjev. Dogovor prihaja v času napetih odnosov, saj je Trump izključil Kijev iz pogajanj z Moskvo o končanju vojne v Ukrajini. Njegovi pozitivni odnosi z Vladimirjem Putinom in kritike Zelenskega so sprožile zaskrbljenost v Kijevu in Evropi.