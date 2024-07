V eni izmed bolnišnic so pred kratkim doživeli napad bolnika, ki so ga tja pripeljali policisti. Potem ko so ga predali zdravniku in medicinskemu osebju, je pacient napadel tehnika z ostrim nožem. »Če bi se agresivni dogodek zgodil v parlamentu, bi o njem poročali vsi mediji, govorili bi o napadu iz sovraštva in ničelni toleranci do nasilja. Zakaj je pri nasilju do zdravstvenih delavcev drugače?« se sprašujejo zdravniki, ki pa imajo težave pri zbiranju podpisov za spremembo zakona, tudi zaradi občasno nedelujočega portala eUprave.