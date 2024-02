Še malo drobiža

Pokojni Ivan Zidar, lastnik in direktor SCT, je v osebnem stečaju zapustil 16 milijonov evrov dolgov, na začetku osebnega stečaja pa je bilo premoženja zelo malo. Po njegovi smrti so v hiši, v kateri je živel, našli sef, v katerem je bilo približno 830.000 evrov gotovine. Stečajnemu upravitelju je uspelo za zapuščinsko maso pridobiti še več hiš, stanovanje in več parcel, čeprav je Zidar nepremično premoženje prepisal na družinske člane, veliko denarja pa je preprosto poniknilo. Dolga je pot do delnega poplačila upnikov in nekdanje žene.