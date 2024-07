Bela štorklja, najbrž najbolj znana ali vsaj najbolj priljubljena ptica pri nas, je ena od redkih vrst, ki so v času podnebnih sprememb uspešne. To potrjuje zadnji rekord, ki so ga zabeležili ornitologi iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. V 26. popisu so našteli največ gnezdečih parov in največ poletelih mladičev doslej. Če bo vse po sreči, jih bo v prihodnjih tednih proti jugu poletelo več kot 670. V nasprotni smeri pa že leta, tudi zaradi podnebnih sprememb, prihajajo ljudje, ki nimajo česa izgubiti.