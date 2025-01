Slovenski navdih

Slovensko zastopstvo na inavguraciji Donalda Trumpa ni bilo zgolj simbolično. Od Melanije Trump in zdaj 18-letnega študenta newyorške univerze, Barrona, do njenega očeta Viktorja Knavsa, senatorke iz Minnesote slovenskih korenin Amy Klobuchar, ki je imela pomembno vlogo pri inavguraciji in članov SDS. Tudi daril iz Slovenije ni bilo malo.