To ni smešno

Manjka jih že več kot 1700. Odganjajo jih težke delovne razmere in nizke plače. Z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem in sindikati se vsak teden pogajajo za višje plače. A tudi če bi plače podvojili že prihodnji mesec, je vprašanje, bi jih to zadržalo v bolnišnicah. Kakšna je rešitev?



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: