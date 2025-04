Senat celjskega sodišča je predsednika SDS Janeza Janšo ter soobtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja oprostil očitkov zlorabe položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti iz leta 2005. Tožilstvo je sicer zanje zahtevalo zaporne oziroma pogojno kazen, obramba pa je očitke ves čas zanikala, češ da je šlo za zakonit zasebni posel.

Janez Janša je po razglasitvi sodbe nagovoril zbrane podpornike pred sodiščem in poudaril, da se boj zanje šele začenja. Kritiziral je dolgotrajnost postopka, saj da »pravica, ki zamuja, enaka pravici, ki je ni«, ter napovedal nadaljnji boj proti »krivosodju« in za kaznovanje odgovornih v drugih aferah. Državljane je pozval k udeležbi na prihajajočih referendumih in volitvah.