Še pravočasno

Delodajalci morajo do 1. julija izplačati regres za letni dopust, ki letos znaša najmanj 1277 evrov oziroma toliko kot minimalna plača. Najvišji neobdavčeni regresi so letos dosegli 2800 evrov, med najbolj radodarnimi pa so bila finančna in energetska podjetja, kot so NLB, Generali, Gen-I in Krka. V trgovini so se zneski večinoma ohranili na lanskih ravneh, medtem ko javni uslužbenci regres v višini 1342 evrov pričakujejo maja.

Inšpektorat za delo je lani ugotovil več kot 1600 kršitev, povezanih z regresi – največ zaradi neizplačila ali zamude pri plačilu. V nekaterih primerih so delodajalci zaposlenim regres nakazali, nato pa zahtevali vračilo v gotovini. Pojavne oblike kršitev ostajajo podobne kot pretekla leta, inšpektorat pa opozarja tudi na izplačevanje regresa v več delih ali v gotovini, kar povečuje tveganje za zlorabe.