Pogovor mladih avtorjev in literarnih kritikov

V rubriki Mlado pero, ki jo pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature že drugo leto pripravlja v sodelovanju s časopisno hišo Delo, vsak mesec predstavljamo mlade avtorje in literarne kritike, dajemo prostor za razmislek o literaturi mlajših generacij in spodbujamo njeno prisotnost v slovenski publicistiki.

V rubriki so se v preteklih mesecih predstavili prozaistka in pesnica Hana Bujanović Kokot, literarni kritik in prevajalec Sašo Puljarević, pesnica, prozaistka in dramatičarka Nika Šoštarič, literarna, gledališka in filmska kritičarka Neža Dvorščak, pesnica Neva Lučka Zver, urednica in kritičarka Maja Kovač ter prozaistka Julija Lukovnjak in literarna kritičarka Lara Lovrič.

Z mladimi avtorji se bomo nocoj, 16. junija, ob 19. uri srečali na drugem letošnjem (spletnem) pogovoru, ki ga bo usmerjal urednik Andrej Hočevar.

Pogovor bo potekal v živo prek zooma, prenos pa boste lahko spremljali tudi v tem prispevku.