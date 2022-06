V pričakovanju razglasitve 32. kresnika

Petčlanska strokovna žirija, ki ji še zadnjič predseduje Delova novinarka Mimi Podkrižnik, je letos prebrala rekordnih dvesto romanov. Člani so še publicistka in prevajalka Mateja Komel Snoj, samostojna strokovna sodelavka na oddelku za primer­jalno književnost in literarno teorijo ljubljanske filozofske fakultete Anja Mrak, samostojni literarni kritik in prevajalec Igor Divjak, od­govorni urednik portala Vrabec Anarhist, in Igor Žunkovič, docent na oddelku za primerjalno književ­nost in literarno teorijo ljubljanske filozofske fakultete.

V peterico finalistov so uvrstili Triger Davorina Lenka, Sto let slepote Romana Rozine​, Krasne dneve Andreja E. Skubica, Zvezdno karto Dušana Šarotarja ​in Dediča Marjana Žiberne. Vsako od naštetih del je izšlo pri drugi založbi. Nihče od nominirancev se za nagrado ne poteguje s prvencem, sta pa zato med njimi dva nekdanja prejemnika kresnika: Davorin Lenko, prejel ga je za svoj prvenec Telesa v temi leta 2014, ter Andrej E. Skubic, ki lovi že svojega četrtega. Lani je zmagal roman Agni, prvenec Boruta Kraševca, ki je leto poprej izšel pri LUD Šerpa.

Poleg 32. kresnika bo Delo v sodelovanju s pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature, prvič podelilo tudi nagrado mlado pero, namenjeno obetavnim mladim avtorjem in literarnim kritikom. Nocojšnja podelitev bo vrhunec prvih dveh sezon projekta. Nagrajeni mladi avtor ali avtorica bo prejel znesek v višini tisoč evrov, kritik ali kritičarka pa enoletno možnost objav v rubriki Recenzijski izvod Delovih Književnih listov.

Vabljeni k ogledu prenosa v živo na tej povezavi od 20. ure naprej.