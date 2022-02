Akademija oznanila kandidate za oskarje, kar 12 nominacij za film Moč psa

Ameriška filmska akademija je zgodaj zjutraj po krajevnem času objavila nominacije za letošnje oskarje, ki bodo na sporedu 27. marca. Nominacije sta oznanila igralca Leslie Jordan in Tracee Ellis Ross. Za kategorijo najboljših filmov iz lanskega leta so izbrali deset kandidatov, med katerimi trenutno komentatorji ne vidijo posebnega favorita.

Kar 12 nominacij je letos osvojil film Moč psa, ob tem je Jane Campion postala prva ženska, ki ima več kot eno oskarjevsko nominacijo za režijo. Letošnja 94. podelitev oskarjev bo potekala v gledališču Dolby v Hollywoodu, v živo pa jo bo prenašala televizija ABC. Voditelja prireditve še niso izbrali.

Filmi in igralci

Za oskarja se bodo potegovali filmi Belfast, CODA, Don't Look Up, Drive My Car, Dune: peščeni planet, King Richard, Sladičeva pica (Licorice Pizza), Nightmare Alley, Moč psa (The Power of the Dog) in Zgodba z Zahodne strani.

Za oskarja za glavno moško vlogo so nominirani Will Smith (King Richard), Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (Moč psa), Andrew Garfield (Tick, Tick ... Boom!) in Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Letošnja 94. podelitev oskarjev bo potekala v gledališču Dolby v Hollywoodu. FOTO: Alberto E. Rodriguez Getty Images/Afp

Pri ženskah so za glavno vlogo nominirane Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penelope Cruz (Vzporedni materi), Nicole Kidman (Being the Ricardos) in Kristen Stewart (Spencer).

Nominacije za najboljšo stransko žensko vlogo so dobile Jessie Buckley (The Lost Daughter), Ariana DeBose (Zgodba z Zahodne strani), Judi Dench (Belfast), Kirsten Dunst za Moč psa (The Power of the Dog) in Aunjanue Ellis (King Richard).

Za najboljšo stransko moško vlogo pa Ciaran Hinds (Belfast), Troy Kotsur (CODA), Kodi Smit-McPhee in Jesse Plemons za Moč psa (The Power of the Dog) in J.K. Simmons (Being the Ricardos).

Režija in scenarij

Oskarja za režijo lahko letos osvojijo Paul Thomas Anderson za Sladičevo pico (Licorice Pizza), Kenneth Branagh (Belfast), Jane Campion za Moč psa (The Power of the Dog), Steven Spielberg (Zgodba z Zahodne strani) in Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car).

Filmi Belfast (Kenneth Branagh), Don't Look Up (Adam McKay in David Sirota), King Richard (Zach Baylin), Sladičeva pica (Paul Thomas Anderson) in The Worst Person in the World Eskil Vogt in Joachim Trier) so dobili nominacije za najboljši izvirni scenarij.

Filmi CODA (Sian Heder), Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi in Takamasa Oe), Dune: peščeni planet (Jon Spaihts, Denis Villeneuve in Eric Roth), The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal) ter Moč psa(Jane Campion) pa so dobili nominacije za najboljšo priredbo scenarija.

Na tujem

V kategoriji filmov v tujem jeziku pa poleg dobitnika letošnjega zlatega globusa, japonskega filma Drive My Car, lahko na oskarja računajo še danski film Flee, italijanski Bila je božja roka, norveški Najbolj grozen človek na svetu ter butanski A Yak in the Classroom.