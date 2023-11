Bogato zasebno življenje je temelj uspešne kariere

Na 34. Liffu, ki poteka v produkciji Cankarjevega doma, je slovensko premiero doživel celovečerec Niti besede (Kein Wort) po scenariju in v režiji slovenske režiserke Hanne Slak. Dirigentka Nina Palček (Maren Eggert) se v njem pripravlja na izvedbo Mahlerjeve Pete simfonije. Ko jo iz šole obvestijo, da se je njen sin Lars (Jona Levin Nicolai) poškodoval v nepojasnjenih okoliščinah, vaje prekine. Odpravita se na oddaljeni otok, kjer se odvije zgodba o izgubi in ponovni pridobitvi zaupanja.

Na dan premiere in tik pred mojstrsko delavnico v izvedbi Hanne Slak smo se v Cankarjevem domu srečali z režiserko in glavno igralko. Prišli sta vsaka iz svoje smeri. Da se dobro ujameta, je bilo razvidno že, ko sta se zagledali: oblečeni sta bili skoraj enako.

V filmu spremljamo napet odnos med najstniškim sinom, zaznamovanim s travmo srhljive smrti vrstnice, kot se pokaže, tudi prijateljice, in zaposleno mamo. Kako ste mladega igralca, med snemanjem je bil star šestnajst let, uvedli v vlogo, ki ima opraviti s tako težkimi izkušnjami?

Hanna Slak: Ne oziram se na to, koliko je nekdo star ali kako je videti, vedno se poskušam povezati z osebo. Vsakdo, ki nastopa v mojih filmih, ima drugačne potrebe. Da je lahko njihov ustvarjalni prispevek kar največji, se osredotočam na te in jih vodim tako, da jih pri tem, kar mi želijo ponuditi, čim manj omejujem.

Z vsakim igralcem je bilo ­drugače delati, ne toliko zaradi starosti, temveč zaradi njihovih izkušenj, predvsem pa osebnostnih lastnosti. Z Maren se denimo veliko pogovarjava o tem, da jaz razmišljam vizualno – čustva, zamisli, koncepte vidim in razlagam kot podobe –, ona pa zelo abstraktno.

Maren Eggert: Ja, seveda delam s kamero, a ne vidim čustev ali podob. Hanna mi nekaj opiše, jaz se odzovem, ji nekaj ponudim, ona se odzove … Imava dialog.

Hanna Slak: In ta se razlikuje od osebe do osebe. Eno od najpomembnejših orodij režije je sposobnost poslušanja tistih, s katerimi delamo. Le tako bodo dali vse od sebe. Vsak to stori drugače. Z Jono sva na primer veliko delala prek telesnih občutkov. Skušala sva razumeti, zaznati, kje v telesu se pojavi kakšno čustvo, misel, kakšen je fizični odziv. Da bi spletli vezi z mamo, pa tudi z očetom, ki je v filmu resda odsoten, odnos z njim pa ne, smo improvizirali prizore iz preteklosti teh odnosov, ustvarili smo fiktivne spomine likov, ki so jih lahko uporabili v igri. Od igralcev nikoli ne zahtevam, naj črpajo iz lastnih intimnih izkušenj, zame je to prekoračitev meje med zasebnim in profesionalnim.

Hanna Slak je z Jono Levinom Nicolaiem veliko delala prek telesnih občutkov. Z improvizacijo so ustvarjali fiktivne spomine likov.

Kamera Claire Mathon, direktorice fotografije, vedno sprem­lja telo, pravite. Obenem so pomembni elementi v tem filmu narava, glasba in tišina.

Hanna Slak: Ena od tem v filmu je sposobnost poslušanja in slišanja – kako jo izgubimo in nato na novo usvojimo. Kaže se tako v odnosu med protagonistoma kot v odnosu med njima in glasbo ter odnosu med njima in naravo. Ti trije elementi – zgodba, narava, glasba – delujejo kot svojevrstni liki: protagonista s svojo zgodbo, glasba z lastno dramaturgijo in jezikom ter narava s svojo močjo. Vsi trije so v medsebojnem razmerju.

Dinamika med njimi je osnovana na poslušanju in slišanju ter odstopanjih, ki se pojavijo zaradi napačnega razumevanja, napačnih interpretacij, projekcij, napačnih zaključkov. To se formalno ponovi tudi v razmerju med filmom in občinstvom, pri čemer smo uporabili elemente srhljivke, ki navajajo k prehitremu sklepanju. Gledalci si morajo nenehno osveževati predstavo o tem, kaj gledajo, in tako je tudi s protagonistoma. To je film o tem, kako lahko pomanjkanje komunikacije vodi do razpada odnosov.

Lars se po eni strani zapira vase, po drugi pa si želi komunikacije z mamo, a je zaradi dela pogosto pod stresom ali odsotna. Kaj definira dobro oziroma slabo mamo?

Hanna Slak: Imam poseben pogled na to. Raje bi se izognila besedi mama in namesto tega uporabila poimenovanje starš. Beseda mama takoj izključi polovico vpletenih, kot da očetje nimajo teh izkušenj. Ideja o starševstvu kot ekskluzivno ženski domeni, ženskem doživetju je zastarela, diskriminatorna in nepoštena tako do žensk kot do moških.

Opažam, da v javnosti prevladuje mnenje, da ni mogoče imeti profesionalno osrečujočega in bogatega družinskega življenja oziroma uspešne kariere in dobrih odnosov. Temu močno nasprotujem. Hočem ponuditi novo perspektivo: kako je sploh mogoče, da ima nekdo uspešno kariero, če nima dobrih odnosov? Kdo smo brez dolgoročnih medčloveških vezi – smo sploh ljudje?

Lik Nine Palček sta si zamišljali kot sovo, ki lahko obrača glavo ter preklaplja med obrazom, ki ga nosi na delu, in tistim, ki ga nosi doma.

Maren Eggert: Vprašati se moramo, kaj sploh pomeni biti dober starš. Se moramo odpovedati vsemu, da se lahko popolnoma posvetimo otrokom? Poznam veliko žensk iz preteklih generacij, ki so zelo nesrečne, da so sprejele takšno odločitev, saj so otroci odrasli in se odselili, one pa niso več imele kaj početi.

Hanna Slak: Ja, mislim, da je zapovedovanje mladim, naj se čim bolj zgodaj odločijo, ali si želijo kariero ali družino, popoln nesmisel. Večina nas dela v poklicih, v katerih so odnosi pomembni, in menim, da je za to, da si vrhunski v tem, kar delaš, treba imeti bogato zasebno življenje. Včasih se ob delu naučimo česa, kar nam pomaga upravljati zasebne odnose, še bolj pogosto pa je ravno nasprotno. Poleg tega menim, da je veliko pomembnih umetniških del vzklilo prav iz medčloveških odnosov. Ne verjamem, da lahko umetnost brez tega sploh obstaja. Tudi Mahlerjeve Pete simfonije ne bi bilo brez intenzivnih doživetij znotraj njegove najožje družine.

Maren Eggert: Adagietto je na primer nekakšno ljubezensko pismo Almi Mahler.

Hanna Slak: V Peti simfoniji in njegovih drugih delih sta navzoča tudi žalovanje in smrt, predvsem njegovih sorojencev in njegovega otroka. Vprašanje je torej: bi ta glasba sploh obstajala brez takšnih izkušenj? Ne govorim le o težkih izkušnjah, tudi o lepih – ljubezni, radosti, povezanosti.

Kako ste doživljali Mahlerjevo Peto?

Maren Eggert: Med pripravami sem se seveda zelo poglobila vanjo, saj je film napisan po tej simfoniji. To sem imela v mislih v vsakem prizoru. Med snemanjem posameznih prizorov smo glasbo predvajali po zvočnikih. Vedno je bila z mano in z likom. Za Nino je bil najpomembnejši četrti stavek, Adagietto, ki ga vsak pozna ali iz šole ali iz Viscontijevega filma Smrt v Benetkah. Zataknjena je v tem, ker ne ve, kako ga izvesti izvirno, pristno, po svoje.

Hanna Slak: To ni bila samo Ninina težava v filmu, ampak tudi moja. Hotela sem prenesti simfonijo v film in za Mahlerjevo Peto sem se odločila, ker je zelo znana. Občinstvu nisem hotela predstaviti glasbe, ki je ne pozna, temveč sem ga hotela presenetiti z novo interpretacijo glasbe, ki jo že pozna. Mahlerjeva Peta v interpretaciji sira Simona Rattla in Berlinskih simfonikov je dolga približno sedemdeset minut. To sem želela prevesti v kakšnih osemdeset do devetdeset minut filma. Če glasbo slišimo ali ne, filmska pripoved ves čas sledi simfoniji, naj bo skozi zvok, igro, ritem podob, misli, čustev – gre torej za adaptacijo.

Težava z Adagiettom je bila, da je v simfoniji kot …

Maren Eggert: Pop pesem (smeh).

Hanna Slak: Ja, nekako se spotakneš obnjo: glasba, glasba … O, to pa poznam! (smeh) In ne le to, v zgodovini glasbe in filma je zasidrana interpretacija iz Viscontijeve Smrti v Benetkah. Vsi smo jo ponotranjili, in ko zaslišimo Adagietto, glasbo takoj povežemo s tistimi podobami. Nisem je hotela citirati, obenem pa preteklosti ni bilo mogoče ignorirati. Nisem vedela, kaj naj. Če bi lahko, bi se Adagiettu izognila in ga ne bi uporabila v filmu (smeh), ampak to bi bilo strahopetno.

Dolgo sem si razbijala glavo, kaj storiti, kako upoštevati različne interpretacije Adagietta, ­vključno s svojo, obenem pa ponuditi novo. Ne bom povedala, kako smo rešili zagato, a sem zelo ­zadovoljna z ­rezultatom. Naj se občinstvo pusti presenetiti. Ker gre za Mahlerjevo Peto, se ve, da na neki točki nastopi Adagietto, a ko se pojavi, ni to, kar ­pričakujete.

Maren Eggert: Mislim, da gre za velik kontrast, saj nastopi, ko …

Hanna Slak: Ne povej jim. Naj ostane skrivnost (smeh).