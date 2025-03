Na filmski sceni vre, spor pripeljal do bojkota slovenskih filmov v kinih

V nadaljevanju preberite:

Na slovenski filmski sceni vre, zaradi novih finančnih obremenitev so se številni kinematografi v državi odločili, da slovenskih filmov, razen tistih, za katere imajo že sklenjene pogodbe, do nadaljnjega ne bodo več predvajali na svojih platnih. Krizni sestanki med akterji se že več tednov vrstijo drug za drugim, vendar rešitve še ni na vidiku.

Jabolko spora je nova zakonodaja o avtorskih in sorodnih pravicah, ki je bila sprejeta leta 2022 in po kateri bi kinematografi morali plačevati kolektivni organizaciji, ki zastopa igralce, nadomestilo od vsake prodane vstopnice za filme, v katerih igrajo. Zalomilo pa se je, še preden so se uradni pogovori o višini teh nadomestil med zavodom Aipa, edino organizacijo v državi, ki je pooblaščena za zbiranje in delitev nadomestil, ter predstavniki kinematografov sploh začeli.

Po dveh neformalnih sestankih se je izkazalo, da je dialog med sprtima stranema skoraj nemogoč. Predstavniki kinematografov novi ureditvi ne priznavajo legitimnosti, najkrajšo pa so pri tem potegnili distributerji in seveda javnost, ki si do nadaljnjega novih slovenskih filmov ne bo mogla ogledati na domačih filmskih platnih. Vendar je nadomestilo izvajalcem le zadnja slamica, ki je kameli zlomila hrbet. Predstavniki kinematografov namreč že več let opozarjajo, da država do prikazovalcev filmov nima pravega odnosa, vizije in kulturne politike, hkrati pa se obisk kinodvoran tudi zaradi konkurence spletnih pretočnih platform hitro zmanjšuje.