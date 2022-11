Dežela, v kateri levinje rjovejo

V nadaljevanju preberite:

V sekcijo Fokus je umeščena tudi Poroka Blerte Zeqiri, zgodba o zatajevani gejevski ljubezni, ki silovito izbruhne sredi poročnega slavja in sooči protagoniste z lastnimi strahovi, gledalce pa s togimi družbenimi normami. Režiserka je film »začela ustvarjati po navdihu resničnih zgodb, doživetij dveh prijateljev. Nato sem razvila zgodbo, a njuna izkušnja je bila izhodišče«. Blerta Zeqiri je prva ženska, ki je na Kosovu – šele leta 2017 – posnela film. Leto pozneje je dejala, da se je kosovska kinematografija po vojni najprej morala razviti; prva filmska šola se je odprla šele pred dvema desetletjema, še leta 2010 je bil v državi le en delujoč kino (in še ta na robu preživetja), čeprav so pred vojno kinodvorane delovale skoraj v vsakem mestu.