Edine večne zgodbe so vsakdanje

V nadaljevanju preberite:

Nova filma režiserja, znanega­ po mojstrovinah, kot so Pariz,­ Teksas, Nebo nad Berlinom in Pina, sta si sila različna. Prvi nas povede na Japonsko, drugi v Francijo; v prvem spremljamo čistilca stranišč, ki živi v skromnem stanovanju, v drugem umetnika, ki ustvarja megalomanske slike in skulpture. Toda veže ju več, kot se zdi.