Svet okoli sebe je dobro opazovati z radovednostjo

»Pomembno je, da knjižna naslovnica vzbudi pozornost in da ima ilustracija dobro idejo, s katero namigne njeno vsebino. V knjigarni ali na spletu je veliko vizualnih impulzov. Uspešna naslovnica pritegne oko,« pravi Matija Medved (1990), eden izmed vplivnejših in prodornejših sodobnih slovenskih ilustratorjev. To dokazujejo tako njegovi domači kot številni tuji projekti, ki jih ustvarja za publikacije, kot so New York Times, Bloomberg Businessweek, Time Magazine in Forbes, ter nagrade (zlata in dve srebrni medalji), ki ju je pred kratkim prejel od Združenja ameriških ilustratorjev.