Filmski svet spet zbran na Azurni obali

V Cannesu filmsko slavje radi začnejo z zombiji, tudi predpandemično leto je odprl Jarmuschev film Mrtvi ne umirajo. Tokrat je ta čast pripadla francoskemu režiserju Michelu Hazanaviciusu, ki je ustvaril remake japonske hit zombi komedije One Cut of the Dead (2017), režiserja Shinichira Uede. V njem manjšo filmsko ekipo, ki snema nizkoproračunsko zombijado, napadejo resnični zombiji. Še pred projekcijo filma pa je nocoj zbrano filmsko občinstvo v neposrednem videoprenosu nagovoril ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski in v svojem govoru pomenljivo omenil Velikega diktatorja Charlieja Chaplina. Ukrajini bo sicer na festivalu posvečen poseben sklop filmov.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Na platnu živi mrtveci, v dvorani pa veselje nad življenjem in sproščenimi pogoji. Cannes je spet v polnem zamahu. Brez mask, dokazil PCT, obveznega razkuževanja in z dobrimi starimi vrstami pred festivalsko palačo, saj se letos novinarji in filmski profesionalci z vsega sveta, po pričakovanjih, trumoma vračajo na Azurno obalo.

Ameriška igralka Julianne Moore je uradno razglasila odprtje 75. izdaje festivala. FOTO: Valery Hache Afp

Že pred začetkom so zaznali petkrat večji obisk festivalske spletne strani kot lani. Šok, ki ga canski strežniki niso prenesli. Tako je prvi dan festivala minil v znamenju tehničnih težav na digitalni blagajni, ki sicer dokaj elegantno omogoča rezervacijo vstopnic že štiri dni pred projekcijo. Slaba volja ob nedelujoči internetni povezavi je zato obarvala prve novinarske zapise s festivala. Novinarsko središče pa je podalo izjavo, da so kljub temu v samo treh dneh izdali 35.000 vstopnic.

Cannes je spet v polnem zamahu. Brez mask, dokazil PCT, obveznega razkuževanja in z dobrimi starimi vrstami pred festivalsko palačo. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Sicer pa je jubilejno, 75. izdajo pospremil tudi manjši škandal. Hollywoodska spletna revija Deadline je festival in programskega direktorja Thierryja Frémauxa obtožila cenzure. Po intervjuju s Frémauxem je služba za stike z javnostjo namreč zahtevala avtorizacijo in bistveno posegla v vsebino odgovorov, nato pa pogojevala objavo, predvsem pri vprašanjih o tem, zakaj je festival še vedno naklonjen kontroverznim filmarjem, kot je Roman Polanski, in vprašanju o ženskih kvotah v letošnjem uradnem tekmovalnem programu (med 21 filmi so jih le pet režirale ženske). Na to dejstvo je opozorila tudi francoska igralka Adèle Haenel (Portret ženske v ognju), ki je napovedala, da za vedno zapušča filmsko industrijo, ker je konservativna, rasistična in patriarhalna.

Častno zlato palmo so na odprtju podelili Forestu Whitakerju. Foto Eric Gaillard/Reuters

Selektor naj bi se izogibal tudi vprašanjem o umanjkanju temnopoltih avtorjev v programu. V nekem drugem mediju pa je Frémaux dejal, da ima festival svojo držo in ne bo podlegal politični korektnosti ter da so v Cannesu od nekdaj zastopali svobodo umetniškega izražanja. A sem spada tudi svoboda novinarskega poročanja, je k temu pripomnila revija Deadline.

Dotik fikcije

Največji filmski festival na svetu ne odstopa od svoje utrjene javne podobe. Letos jo pooseblja prizor iz filma Trumanov šov (1998), v katerem se Truman Burbank (Jim Carrey) prvič sreča s koncem svojega sveta, ko s prsti drsi po obzorju studia, v katerega je ujet. »Tako se tudi festival spopada z ekstremnostjo sveta, da bi ga znova zaobjel. Podnebna kriza, humanitarne katastrofe in oboroženi spopadi – vzroki za zaskrbljenost so številni … a skozi filmsko umetnost je mogoče kontemplirati družbeno prenovo. Ta prizor gledalce poziva, naj ne doživijo le meje med resničnostjo in njeno reprezentacijo, temveč ponuja razmislek o moči fikcije, ki je nekje med manipulacijo in katarzo,« so zapisali v Cannesu.

Jutri bodo vse oči uprte predvsem v Toma Cruisa in njegov novi film Top Gun: Maverick. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Toda jutri bodo vse oči uprte predvsem v Toma Cruisa in njegov novi film Top Gun: Maverick.