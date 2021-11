Milanska črna vdova sploh ni nosila Guccijevih oblačil

Da je Hiša Gucci modno usmerjen film, ne poudarja le kostumografinja Janty Yates – te dni je spomnila, da so paparaci med spomladanskim snemanjem v Italiji na filmske kadre prežali vsako jutro in z objavami po družbenih omrežjih širili vznemirjenje občudovalcev –, to dokazujejo še sveži pogovori o podrobnostih njenega dela, ki jih lahko poslušate na različnih spletnih portalih. V film je morala zapakirati dve desetletji, ki se raztezata čez tri zgodovinska desetletja od sredine 70. pa do sredine 90. let, kar, kot je dejala tudi sama, v modi pomeni zelo veliko.

Smučarski videz filmske Patrizie Gucci s smučarskimi očali Christian Dior je po pisanju Hollywood Reporterja postal modna senzacija. FOTO: Fabio Lovino/Metro-Goldwyn-Mayer Pictures

Glavna protagonistka Guccijeve zgodbe Patrizia (Reggiani) Gucci, ki jo je upodobila Lady Gaga, je bila zelo mlada, ko je začela zapeljevati Maurizia Guccija, enega od vnukov ustanovitelja znamke Guccia Guccija. »Oblekli smo jo v ozke puloverje iz kašmirja in mini krila, nato je zažarela v bleščicah, v dolgih oblekah z golim hrbtom, čudovitih čevljih in ovešena z nakitom. Proti koncu, ko sta se z Mauriziem razšla, je postala osebnostno močnejša, nosila je usnjene jakne, zato smo tekali po Rimu in iskali tudi vintidž kavbojke, nekaj, česar nikoli ne bi pripisala Patrizii Reggiani,« je povedala v pogovoru za Good Morning Vogue. Patrizijin videz opisuje kot precej skrajen, a predvsem zaradi nakita. Nosila je po dve, tri ogrlice pa tudi po več zapestnic, pogosto si je kaj vtaknila tudi v lase, po opisu Yatesove je bila kot novoletna jelka. Zato je bil nakit pomemben element tudi v filmu; večina je bižuterije, večji kosi pa so iz slavnih draguljarn, Bulgarija in Boucherona.

Za lik Paola Guccija, ki ga je odigral Jared Leto, so šivali v krojaški delavnici Attolini v Neaplju. FOTO: Fabio Lovino/Metro-Goldwyn-Mayer Pictures

Naslonili so se na Gino Lollobrigida

Že Ridley Scott in njegova tretja žena Giannina – ta si je za film o hiši Gucci prizadevala dve desetletji, četudi je ob prelomu tisočletja, ko se je srečala s člani družine, govorila o drugačnem projektu, ki bi se osredotočil na Paola in Alda Guccija in njuno globalno širitev znamke – sta imela idejo, kako naj bi bila filmska Patrizia videti. Začetno izhodišče – Joan Collins iz Dinastije – sta ovrgla in zamenjala z Gino Lollobrigida, za Patrizijino podobo pa je bila odločilna tudi Lady Gaga, ki je bila po besedah Yatesove »čudovita sodelavka«.

Patrizia Gucci, pogosto oklicana za milansko Elizabeth Taylor, po umoru nekdanjega moža pa za črno vdovo, v resnici večinoma ni nosila Guccijevih oblačil, temveč predvsem kose modne hiše Yves Saint Laurent.

Glede na njeno nagnjenost k oblačilnim skrajnostim je kostumografinjo najbolj skrbelo, da utegnejo biti z igralko težave, a ko je Lady Gaga dejala, da si želi slog, kakršnega je v istem času imela njena mama Cynthia Germanotta, v Ameriki rojena potomka italijanskih priseljencev, je bila pomirjena. »Lady Gaga je tesno sodelovala tudi pri tem delu, ne samo zaradi svoje strasti do oblačil in zaradi tega, ker je videti čudovita v vsem, kar da nase. Bila je osredotočena na to, kako bo lik videti v določenem trenutku, imela je prepričljive poglede tudi na pričesko in ličenje. Jaz sem naredila prvi izbor, nato je ona izbirala naprej,« je Janty Yates povedala za New York Times. Za Lady Gaga so pripravili med 75 in 100 kostumi, imela je 54 snemalnih dni in 54 različnih videzov, nobenega kosa, niti nakita, niso uporabili dvakrat. Zanimivo je predvsem razkritje kostumografinje za portal GoldDerby, da Patrizia Gucci, pogosto oklicana za milansko Elizabeth Taylor, po umoru nekdanjega moža pa za črno vdovo, sploh ni nosila Guccijevih oblačil, temveč večinoma kose modne hiše Yves Saint Laurent. Navsezadnje Guccijeva oblačila iz tega obdobja po njenih besedah sploh niso bila tako zelo privlačna, pod vodstvom Maurizia Guccija je znamka predstavljala rjava oblačila in predvsem zaobljene kroje, šele mladi kreativni direktor Tom Ford je sredi 90. let uvedel povsem drugačno, minimalistično eleganco.

Kostumografinji Janty Yates je najljubša Patrizijina poročna obleka, ki jo opisuje za delo iz ljubezni, saj je vse te čipke na obleko šest tednov na roke šival krojač Dominic Young. FOTO: Fabio Lovino/Metro-Goldwyn-Mayer Pictures

Kostumografije se je lotila s šesttedensko raziskavo, delala je med dvema lockdownoma, tudi s pomočjo ekipe v Italiji, kot najdragocenejšo izkušnjo pa opisuje obisk Guccijevega muzeja in arhiva, kjer je izvedela vse mogoče o tej slavni italijanski modni družini pa tudi njihovih izdelkih, ki se raztezajo od čevljev do nakita. V pomoč je bilo tudi dejstvo, da je sodelovala že pri ustvarjanju podobe Scottovih filmov Ameriški gangster in Ves denar sveta, ki se dogajata v 70. letih, poleg tega pa je časovnico, obdobje, ki ga prikazuje film Hiša Gucci, tudi sama doživela. Iz Guccijevih arhivov so lani oktobra oblačila poslali na drugo stran Atlantika, tam jih je Lady Gaga pomerjala po zoomu, in ta so ji bila kot ulita, na koncu so izbrali 15 videzov. Sicer pa so primerne videze iskali vsepovsod, tudi v igralkini garderobi, zatekli so se k prodajalcem vintidža, kose in modne dodatke so iskali na eBayu in Etsyju, si izposojali pri modnih hišah, kakršni sta Alaïa in Valentino, ter imeli tudi krojača ter pet šivilj, da so ustvarjali tudi posebej za Lady Gaga. Nekaj oblačil so našli v Rimu, pomagali so jim tudi v londonskem vintidžu Out of the Ordinary, je naštela za različne medije.

Sodelovanje z Attolinijem iz Neskončne lepote

Za lik Paola Guccija, ki ga je odigral Jared Leto, je bila srečna, da je odkrila krojaško delavnico Attolini iz Neaplja, je povedala za portal GoldDerby. Označuje jo za najboljšo na svetu, naročajo tudi svoj kašmir iz Škotske, imajo strog nadzor nad svojimi izdelki in so po meri sešili tudi kostume za italijanski film Neskončna lepota Paola Sorrentina, z oskarjem nagrajeni najboljši tujejezični film. Žametasto vijoličasto obleko, v kateri Leto reklamira film, pa je Janty Yates zasnovala sama. Tudi za filmskega Maurizia Guccija oziroma Adama Driverja so celotno garderobo sešili; od oblek, srajc – teh je bilo vsaj 45 – do plaščev iz kašmirja z žametnimi ovratniki. Na začetku so imeli kose, ki jih je izdelal krojač pri Savile Rowu, s pomočjo katerega je oblekla tudi Denzla Washingtona v Ameriškem gangsterju, toda ko je ta zbolel, je vstopila italijanska moška znamka Zegna. Al Pacino je dobil 14 oblek, je še razkrila za New York Times. Skupaj je bilo okoli 300 kostumov, ki jih trenutno hranijo v skladišču na obrobju Rima, kot svojo najljubšo pa izpostavlja Patrizijino poročno obleko, pri kateri so se naslonili na njeno resnično poročno fotografijo pa tudi Gino Lollobrigida. Opisuje jo kot delo iz ljubezni, saj je vse te čipke na obleko šest tednov na roke šival krojač Dominic Young.

Lady Gaga so odeli tudi v oblačila iz Guccijevih arhivov. FOTO: Fabio Lovino/Metro-Goldwyn-Mayer Pictures

Kot je Janty Yates vznemirjena dejala na premieri za portal www.scenester.tv, je bilo pri tem filmu vse zelo posebno. »Izbiranje kostumov, obiskovanje arhivov, zlasti Guccijevega, sodelovanje z vsemi temi zvezdniki, tudi Ridleyjem Scottom, delo v Italiji, kjer se je vse to zgodilo, pa tudi seznanitev širšega občinstva z zgodbo, ki jo dobro poznajo v Italiji, ne pa tudi drugod po svetu,« je prepričana. Umor Giannija Versaceja, ki se je zgodil leta 1997 na Floridi, je šokiral ves svet, medtem pa je umor Maurizia Guccija dve leti pred tem ostal bolj kot ne le italijanska zgodba.