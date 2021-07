Kaj hoče ženska

Odpri galerijo

Verhoevna je resnična zgodba o vzponu in padcu opatinje Benedette Carlini obsedla ob knjigi Judith C. Brown Immodest Acts: The Life of a Lesbian Nun in Renaissance Italy (Nespodobna dejanja: življenje lezbične nune v renesančni Italiji), ki vključuje zapise pričevanj resničnih sester Benedette in Bartolomee v čarovniških procesih v 17. stoletju. Foto Arhiv Cannes Filmskega Festivala