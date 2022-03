Oskarji: tisti čas v letu, ko delijo najbolj prestižne zlate kipce

V Hollywoodu poteka 94. podelitev najbolj prestižnih filmskih nagrad – oskarjev. Kar 12 nominacij je letos osvojil film Moč psa, pri tem je Jane Campion postala prva ženska, ki ima več kot eno oskarjevsko nominacijo za režijo. Letošnja podelitev oskarjev poteka v gledališču Dolby, v živo jo prenaša televizija ABC.

Voditeljice podelitve so prvič v zgodovini tri ženske, in sicer Amy Schumer, Wanda Sykes in Regina Hall. Vsaki naj bi pripadla ena ura vodenja (prireditev bo zaradi vztrajanja ABC letos krajša, s čimer naj bi jo približali gledalkam in gledalcem in dali poudarek na glasbi in filmu). Osem nagrad bodo podelili že pred samim prenosom, kar je povzročilo nekaj nejevolje v filmski industriji, češ, da nekatere ustvarjalce s tem postavljajo v ozadje.

Za zlati kipec – zgolj kot zanimivost, tehta približno štiri kilograme – za najboljši film preteklega leta se bodo potegovali filmi Belfast, CODA, Don't Look Up, Drive My Car, Dune: peščeni planet, Kralj Rihard (King Richard), Sladičeva pica (Licorice Pizza), Nightmare Alley, Moč psa (The Power of the Dog) in Zgodba z Zahodne strani.

Kdo so letošnji nominiranci po posameznih kategorijah?

Najboljša glavna moška vloga:

Will Smith (Kralj Rihard)

Javier Bardem (Being the Ricardos)

Benedict Cumberbatch (Moč psa)

Andrew Garfield (Tick, Tick ... Boom!)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth). Za Denzla Washingtona je to že deseta nominacija za oskarja, ostaja največkrat nominirani temnopolti igralec.

Nominiranci za najboljšo moško glavno vlogo. FOTO: Staff Reuters

Najboljša glavna ženska vloga:

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (Izgubljena hčerka)

Penelope Cruz (Vzporedni materi)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer). Zanjo je to sploh prva oskarjevska nominacija.

Najboljša stranska ženska vloga:

Jessie Buckley (Izgubljena hčerka)

Ariana DeBose (Zgodba z Zahodne strani)

Judi Dench (Belfast)

Kirsten Dunst (Moč psa)

Aunjanue Ellis (Kralj Richard).

Najboljša stranska moška vloga:

Ciaran Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (CODA)

Kodi Smit-McPhee (Moč psa)

Jesse Plemons (Moč psa)

J. K. Simmons (Being the Ricardos). Troy Kotsur je šele drugi gluhi igralec, nominiran za oskarja, pred njim je kipec leta 1986 za Otroke manjšega boga osvojila Marlee Matlin.

Najboljša režija:

Paul Thomas Anderson (Sladičeva pica)

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (Moč psa)

Steven Spielberg (Zgodba z Zahodne strani)

Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car).

Med favoriti je celotna ekipa filma Moč psa. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Najboljši izvirni scenarij:

Kenneth Branagh (Belfast)

Adam McKay in David Sirota (Don't Look Up)

Zach Baylin (Kralj Rihard)

Paul Thomas Anderson (Sladičeva pica)

Eskil Vogt in Joachim Trier (The Worst Person in the World)

Najboljša priredba scenarija:

Sian Heder (CODA)

Ryusuke Hamaguchi in Takamasa Oe (Drive My Car)

Jon Spaihts, Denis Villeneuve in Eric Roth (Dune: peščeni planet)

Maggie Gyllenhaal (Izgubljena hči)

Jane Campion (Moč psa)

Najboljši tujejezični film:

japonski film Drive My Car

danski film Flee

italijanski Bila je božja roka

norveški Najbolj grozen človek na svetu

butanski A Yak in the Classroom

Podelitev ne mine brez rdeče preproge. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Najboljša montaža:

Don't Look Up

Dune: peščeni planet

Kralj Rihard

Moč psa

Tick, Tick ... Boom!

Najboljša izvirna glasbena podlaga:

Don’t Look Up, Nicholas Britell

Dune: Peščeni planet (Dune), Hans Zimmer

Encanto: Naš čarobni svet, Germaine Franco

Vzporedni materi, Alberto Iglesias

Moč psa, Jonny Greenwood

Najboljša izvirna pesem:

Be Alive, Kralj Rihard

Dos Oruguitas, Encanto

Down To Joy, Belfast

No Time To Die, Ni čas za smrt

Somehow You Do, Four Good Days

Najboljši vizualni učinki:

Dune: Peščeni planet (Dune)

Glavni junak (Free Guy)

Ni čas za smrt (No Time to Die)

Shang Chi, legenda o desetih prstanih

Spider-Man: Ni poti domov

Podelitev bo po koronskem obdobju spet potekala v gledališču Dolby. FOTO: Mike Blake/Reuters

Najboljša scenografija:

Dune

Ulica nočnih mor

Moč psa

The Tragedy of MacBeth

Zgodba z Zahodne strani

Najboljša kostumografija:

Jenny Beavan (Cruella)

Massimo Cantini Parrini in Jacqueline Durran (Cyrano)

Jacqueline West in Robert Morgan (Dune: Peščeni planet)

Luis Sequeira (Ulica nočnih mor)

Paul Tazewell (Zgodba z Zahodne strani)

Letošnji dobitniki častnih oskarjev so Elaine May, Liv Ulmann in Samuel L. Jackson, nagrado Jean Hersholt za humanitarnost pa so naklonili Dannyju Gloverju.