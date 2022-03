Moč psa in mednarodni znak za Putina

Podelitev britanskih filmskih nagrad bafta je samo potrdila prednost, ki jo ima med lanskimi filmskimi stvaritvami Moč psa, vestern izjemne novozelandske režiserke Jane Campion. Z bafto za najboljši film le dan za tem, ko je v Los Angelesu prejela nagrado ameriškega združenja režiserjev, je postala glavna favoritinja pred podelitvijo oskarjev, ki bo konec marca in na kateri se Moč psa poteguje za kar 12 zlatih kipcev.

Rebel Wilson se je na prireditvi pošalila tudi iz svojih nedavno izgubljenih kilogramov, a ne le na svoj račun: »V dveh letih sem naredila veliko transformacijo. Upam, da J. K. Rowling to še odobrava.« FOTO: zajem zaslona Youtube

Čeprav je pandemija grobo zarezala v zgodovinski tok podelitve britanskih filmskih nagrad bafta, o tej temi ob njihovi ponovni vrnitvi pred občinstvo v nedeljo zvečer v dvorani Albert Hall v Londonu ni bilo govora. Voditeljicaje, kot so se včeraj vrstile pohvale, izpolnila pričakovanja in ustvarila lahkotno prireditev, a največji aplavz kljub vsemu požela, ko je iztegnila sredinec kot gesto, namenjeno Putinu. »Na tej prireditvi imamo dva tolmača, enega za ameriški in drugega za britanski znakovni jezik. A k sreči je v vseh znakovnih jezikih tole znak za Putina,« je dejala 42-letna avstralska igralka in komičarka.

Tudi predsednik Bafte (British Academy of Film and Television Arts) Krishnendu Majumdar je na začetku prireditve, ki je po dveh letih prvič potekala v živo, a hkrati tudi na začetku druge svetovne krize, poudaril, da je ruska invazija na Ukrajino »pretresla svet s podobami in zgodbami, ki natančno opisujejo resnično grozljive in srce parajoče razmere«. Kot je dodal, filmske akademije po vsej Evropi izražajo solidarnost z Ukrajino in upajo, da bo zavladal mir. Rumeno-modre značke kot znak solidarnosti je na rdeči preprogi nosilo več igralcev, tudi britanski zvezdnik Benedict Cumberbatch, glavni igralec v zmagovitem filmu Moč psa; po pozivu britanske vlade je celo izjavil, da bo po svojih najboljših močeh gostil begunce.

Benedict Cumberbatch s soprogo Sophie Hunter je z značko izrazil podporo Ukrajini. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Joanna Scanlan je dobila bafto za glavno žensko vlogo v prvencu britanskega režiserja Aleema Khana Po ljubezni. FOTO: Peter Nicholls/Reuters

Rebel Wilson se je na prireditvi pošalila tudi iz svojih nedavno izgubljenih kilogramov, a ne le na svoj račun: »V dveh letih sem naredila veliko transformacijo. Upam, da J. K. Rowling to še odobrava.« FOTO: zajem zaslona Youtube

Benedict Cumberbatch nagrade ni dobil za glavno moško vlogo, je pa bafto prevzel v imenu režiserke Jane Campion. FOTO: Shutterstock

Kaj pa gluhi James Bond?

Cumberbatch bafte za glavno moško vlogo sicer ni dobil – ta je pripadla Willu Smithu za vlogo očeta slavnih tenisačic Venus in Serene Williams v filmu Kralj Richard –, je pa nagrado prevzel v imenu Jane Campion. Novozelandske režiserke na podelitvi ni bilo, saj je že dan prej slavila na podelitvi nagrad ameriškega združenja režiserjev, njen film, ki pripoveduje o življenju bratov kavbojev v dvajsetih letih prejšnjega stoletja in razbija mit o možatosti na Divjem zahodu, pa je neizpodbitno eden glavnih kandidatov za nagrado za najboljši film na podelitvi oskarjev 27. marca v Los Angelesu. S filmom Klavir (1993) je že postala prva režiserka, ki je prejela zlato palmo, prav ta film ji je prinesel še oskarja za najboljši izvirni scenarij. Primat vzdržuje tudi s tem, da je prva ženska, ki je bila dvakrat nominirana za oskarja za najboljšo režijo, in tudi prva, katere film je doživel toliko nominacij. Če bo zmagala, bo samo nadaljevala pot, začrtano na lanski podelitvi, ko je oskarja za najboljši film dobila Dežela nomadov režiserke Chloé Zhao.

Joanna Scanlan je dobila bafto za glavno žensko vlogo v prvencu britanskega režiserja Aleema Khana Po ljubezni. FOTO: Peter Nicholls/Reuters

Na podelitvi baft je slavila tudi Joanna Scanlan, valižanska veteranka odrskih desk; za vlogo žalujoče muslimanske spreobrnjenke v prvencu britanskega režiserja Aleema Khana Po ljubezni je dobila bafto za najboljšo igralko. Za stranski vlogi sta bila nagrajena Američana Ariana DeBose (Zgodba z zahodne strani) in Troy Kotsur (CODA). Kotsur, prvi gluhi igralec z bafto, se je za nagrado zahvalil skupaj s svojim tolmačem in spomnil na jubilej franšize o Jamesu Bondu: »Rad bi čestital Jamesu Bondu, 007, za 60. obletnico. Ali ste morda razmišljali o gluhem Jamesu Bondu, 008?«